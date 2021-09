John McEnroe è stato a suo modo protagonista della Laver Cup 2021. Il capitano del Team World ha visto i suoi ragazzi soccombere 14-1 contro il Team Europe che in considerazione del potenziale a disposizione è un risultato pesante ma non completamente inimmaginabile.

McEnroe ha tracciato comunque un bilancio positivo della manifestazione: “Abbiamo fatto del nostro meglio ma i nostri avversari sono una squadra incredibile. Forse se fossimo riusciti a ottenere qualche punto all’inizio avremmo potuto metterli maggiormente sotto pressione. Ma abbiamo perso credo quattro tie-break decisivi: se ne avessimo vinto anche soltanto la metà, sarebbe stata tutta un’altra storia”.

Una manifestazione quella della Laver Cup che sta cercando di farsi largo nel panorama internazionale e che vede impegnati i tennisti più forti del pianeta. Per il capitano del Team World per fare un ulteriore salto di qualità, però, c’è bisogno che l’ATP lavori ulteriormente non creando alcun tipo di concorrenza.

“Non credo dovrebbero esserci tornei nella settimana della Laver Cup se vogliamo che questa manifestazione arrivi al livello della Ryder Cup. Dovrebbe essere possibile per tutti i giocatori partecipare all’evento e sostenerlo, non andare a cercare punti in un 250 in Kazakistan o in qualche altro posto. Credo che sia un errore dell’ATP. Dovrebbe esserci più rispetto per questa manifestazione”.

