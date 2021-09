Jasmine Paolini continua nel proprio percorso di grande rilievo a Portorose, in Slovenia. L’azzurra, infatti, ha ottenuto la prima Finale nel circuito WTA sconfiggendo la testa di serie n.2 del tabellone Yulia Putintseva con lo score di 1-6 6-3 6-4. Una vittoria frutto di determinazione e qualità che la nostra portacolori ha saputo mettere sul cemento sloveno, dimostrando di saperci fare anche su questa superficie.

“E’ bellissimo essere in finale, poi oggi è stata una partita molto dura e per questo sono doppiamente contenta. All’inizio facevo tanti errori e non riuscivo a chiudere il punto, ma sentivo che a livello di gioco comandavo. Le sensazioni non erano così brutte, ho cercato di cambiare qualcosa nel secondo set alzandole le traiettorie per poi riuscire a entrare con il dritto“, ha analizzato dopo la partita l’azzurra (parole riportate su tennisitaliano.it).

“Non bisogna mai mollare, nel primo set colpivo bene ma ero lenta e non mi sentivo al massimo. Sono rimasta lì con la testa e ho iniziato a sentirmi meglio e alla fine la partita è girata. Sia nella sfida di ieri che in quella di oggi ho avuto degli alti e dei bassi, ma sono riuscita a uscire dai momenti difficili del match. Questo ti aiuta molto e ti dà fiducia“, ha aggiunto la tennista del Bel Paese.

La prossima avversaria sarà l’americana Alison Riske (n.38 del mondo) che ha superato in maniera piuttosto netta la padrona di casa, Kaja Juvan (n.103 WTA) per 6-0 6-4. Si preannuncia, quindi, un incontro complicato.

Foto: LaPresse