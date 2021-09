Tennis, Coppa Davis 2021: il direttore sarà Fernando Verdasco, al suo fianco Pato Clavet

Dopo il forfait per motivi personali di Albert Costa, la Kosmos ha annunciato che il nuovo direttore della Coppa Davis 2021 by Rakuten sarà Fernando Verdasco, che ancora in attività si misurerà in un ruolo del tutto inedito, affiancato da Francisco “Pato” Clavet.

“Sono particolarmente entusiasta di unirmi al team Kosmos per questa edizione delle Finali e di essere per la prima volta nel ruolo di direttore del torneo – ha dichiarato Verdasco nelle parole riportate da LiveTennis -. La Coppa Davis è una competizione speciale per tutti i giocatori: giochi in squadra e gareggi per il tuo Paese. Questo nuovo format riunirà, per un altro anno, le 18 migliori squadre del mondo. Sarà un onore per me contribuire con la mia esperienza e lavorare con tutta la squadra in modo che giocatori, federazioni e tifosi abbiano una grande esperienza”.

Le finali di Coppa Davis prenderanno il via il prossimo 25 novembre a Madrid, Innsbruck e Torino ed avranno luogo fino al 5 dicembre, quando si svolgerà la finalissima proprio nella capitale spagnola.

