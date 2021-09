Taekwondo, Paralimpiadi Tokyo: i risultati di venerdì 3 settembre. Ori per Danimarca e Messico

Un’altra giornata di gare è andata in archivio per quanto riguarda il taekwondo alle Paralimpiadi di Tokyo. Sui tatami nipponici erano di scena le categorie dei -58 kg al femminile e dei -75 kg al maschile (entrambi i tornei con classe k44), andiamo a vedere come sono andate le cose.

– 58 kg femminili

A vincere l’oro è stata la danese Lisa Gjessing che nella finale 1-2° posto ha nettamente battuto, con lo score di 32-14, la rivale britannica Beth Munro, la quale si è messa al collo la medaglia d’argento in un torneo dove i bronzi in palio sono rispettivamente andati alla cinese Li Yujie, capace di regolare la nepalese Palesha Goverdhan (12-9), e alla brasiliana Silvana Mayara Cardoso Fernandes, che ha superato 26-9 la turca Gamze Gurdal.

Taekwondo, -58 kg K44 femminile

1. Lisa Gjessing (Danimarca)

2. Beth Munro (Gran Bretagna)

3. Silvana Cardoso (Brasile)

3. Yujie Li (Cina)

– 75 kg maschili

Al Makuhari Messe Hall B è risuonato l’inno messicano. Il merito è stato di Juan Diego Garcia Lopez che nell’atto valevole per il gradino più alto del podio è riuscito a piegare (per 26-20) le resistenze dell’iraniano Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi, “relegandolo all’argento.

A podio, entrambi con la medaglia di bronzo in tasca, finiscono anche l’argentino Juan Samorano e il sudcoreano Jeong Hun Joo, abili nell’affermarsi rispettivamente sul kazako Nurlan Dombayev (13-12) e sul russo Magomedzagir Isaldibirov

Taekwondo, -75 kg K44 maschile

1. Juan Diego Garcia Lopez (Messico)

2. Mahdi Pourrahnamaahmadgourabi (Iran)

3. Juan Samorano (Argentina)

3. Jeong Hun Joo (Corea del Sud)

Foto: Lapresse