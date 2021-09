Scott Redding esprime il proprio parere al termine del GP di Catalogna, nono atto del Mondiale Superbike 2021. Il britannico ha conquistato due importanti podi in un fine settimana che ha visto protagonista la Ducati sull’asciutto e sul bagnato.

Il futuro centauro della BMW ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ in merito alla race-2, competizione che lo ha visto chiudere al terzo posto: “Ero undicesimo, non riuscivo a passare Bautista, le provavo davvero tutte. Non trovavo un buco dove infilarmi. È abile nelle frenate e non riuscivo a passarlo, ma ho capito che stava cercando di riprendere i piloti davanti, così ho pensato di lasciarlo fare e stare calmo alle sue spalle. Quando è arrivata l’occasione l’ho fruttata ed ho iniziato a passare i rivali”.

Il vincitore della competizione del sabato ha continuato dicendo: “È stata una giornata un po’ difficile, ma posso lasciare Barcellona a testa alta. Avevo detto ai ragazzi che se fossi rientrato in Top5 sarei andato a Jerez felice”

Redding, in chiusura, ha commentato: “Non avevo aspettative per questa gara, ho solo cercato di fare del mio meglio. Non penso che saremo così forti settimana prossima, noi andiamo forte sulle piste dove le temperature sono elevate”.

Foto: LPS-Otto-Moretti