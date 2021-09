Superbike, risultato FP2 GP Spagna: Rea precede Rinaldi, settimo Razgatlıoğlu

Jonathan Rea detta il passo al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Spagna, decimo atto del Mondiale Superbike 2021. Il pluricampione della Kawasaki svetta in classifica con il crono di 1.39.671.

Il numero 1 del gruppo stacca di 399 millesimi Michael Ruben Rinaldi, a lungo al comando della sessione. Il romagnolo di Ducati può ritenersi soddisfatto grazie ad un passo gara incredibile nei 20 passaggi compiuti. Terzo posto per il britannico Leon Haslam (Honda) davanti al connazionale Scott Redding (Ducati), rispettivamente a 0.657 ed a 0.671.

Quinto crono per il padrone di casa Alvaro Bautista (Honda), caduto nel finale in curva 11 senza conseguenze. Alex Lowes (Kawasaki), in pista nonostante i problemi alla mano infortunata in quel di Barcellona la settimana scorsa, precede Toprak Razgatlıoğlu (Yamaha), settimo e pronto per ricucire il gap con il diretto rivale per il Campionato.

Il leader della classifica si colloca davanti al compagno di squadra Andrea Locatelli ed al texano Garrett Gerloff (Yamaha), nono con tre decimi di margine sull’olandese Michael van der Mark (BMW). Problemi nel finale per Axel Bassani (Ducati), mentre si ravvisa la scivolata del transalpino Christophe Ponsson (Yamaha), out senza conseguenze alla prima curva.

Appuntamento a domani con la Superpole e Gara-1 a Jerez de la Frontera.

RISULTATO FP2 GP SPAGNA SUPERBIKE 2021

1 1 REA Jonathan Kawasaki ZX-10RR 1’39.671 20 +3.880 +5.039 +13.105 2’14.285 226 265 1’39.671

2 21 RINALDI Michael Ruben Ducati Panigale V4 R 1’40.070 +0.399 20 +0.311 +0.379 +0.769 1’40.793 265 266 1’40.070

3 91 HASLAM Leon Honda CBR1000 RR-R 1’40.328 +0.657 17 +0.531 +0.665 +1.032 1’41.105 264 269 1’40.328

4 45 REDDING Scott Ducati Panigale V4 R 1’40.342 +0.671 23 +14.571 +45.725 +52.353 128 270 1’40.342

5 19 BAUTISTA Alvaro Honda CBR1000 RR-R 1’40.349 +0.678 15 PIT IN 267 274 1’40.349

6 22 LOWES Alex Kawasaki ZX-10RR 1’40.352 +0.681 16 PIT IN 253 268 1’40.352

7 54 RAZGATLIOGLU Toprak Yamaha YZF R1 1’40.353 +0.682 19 +0.436 +0.487 +1.130 1’41.100 269 269 1’40.353

8 55 LOCATELLI Andrea Yamaha YZF R1 1’40.601 +0.930 22 +0.327 +0.419 +0.721 1’40.682 266 266 1’40.601

9 31 GERLOFF Garrett Yamaha YZF R1 1’40.745 +1.074 19 +0.717 +0.951 +1.415 1’41.262 262 264 1’40.745

10 60 VAN DER MARK Michael BMW M 1000 RR 1’40.858 +1.187 20 +3.197 +3.757 +4.575 1’45.360 255 267 1’40.858

11 47 BASSANI Axel Ducati Panigale V4 R 1’40.897 +1.226 21 PIT IN 267 1’40.897

12 11 BAZ Loris Ducati Panigale V4 R 1’41.138 +1.467 23 +2.170 +2.482 +3.823 1’48.174 262 268 1’41.138

13 50 LAVERTY Eugene BMW M 1000 RR 1’41.197 +1.526 19 +0.708 +1.051 +1.835 1’42.426 260 269 1’41.197

14 32 VINALES Isaac Kawasaki ZX-10RR 1’41.197 +1.526 16 +1.444 +1.827 +4.227 1’44.738 259 264 1’41.197

15 36 MERCADO Leandro Honda CBR1000 RR-R 1’41.233 +1.562 20 +0.589 +0.842 +1.340 1’41.524 260 265 1’41.233

16 23 PONSSON Christophe Yamaha YZF R1 1’41.336 +1.665 14 +0.512 +0.695 +1.322 1’41.583 260 262 1’41.336

17 44 MAHIAS Lucas Kawasaki ZX-10RR 1’41.375 +1.704 17 PIT IN 201 264 1’41.375

18 94 FOLGER Jonas BMW M 1000 RR 1’41.522 +1.851 19 +0.590 +0.763 +1.422 1’41.522 263 267 1’41.522

19 17 FRITZ Marvin Yamaha YZF R1 1’41.630 +1.959 17 +0.613 +1.025 +1.726 1’42.295 254 260 1’41.630

20 76 CAVALIERI Samuele Ducati Panigale V4 R 1’41.841 +2.170 21 +0.711 +1.041 +1.842 1’42.329 263 265 1’41.841

21 9 MANTOVANI Andrea Kawasaki ZX-10RR 1’42.044 +2.373 21 +0.714 +1.290 +2.433 1’43.152 255 260 1’42.044

22 3 NOZANE Kohta Yamaha YZF R1 1’42.121 +2.450 9 PIT IN 192 260 1’42.121

Foto: LiveMedia/Otto Moretti