Superbike oggi, GP Francia 2021: orari superpole e gara-1, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Prima giornata di verdetti Magny-Cours, pista che accoglie l’ottavo atto del Mondiale Superbike 2021. Lo spettacolo è assicurato in Francia in una location che dal 2003 è sempre presente nel calendario della categoria.

La classifica generale è destinata a cambiare questa sera. Toprak Razgatlıoğlu e Jonathan Rea si dividono la leadership dopo due interessanti gare in quel di Navarra (Spagna). Il turco di Yamaha ed il britannico di Kawasaki dovranno vedersela con le Ducati che sono tornate all’attacco grazie a Scott Redding.

L’inglese, pronto a lasciare il marchio italiano per una nuova sfida in BMW nel 2022, si è rilanciato in classifica dopo la tappa iberica. Sono al momento 38 i punti che dividono il #45 del gruppo dai diretti rivali dopo sette dei tredici appuntamenti previsti.

Il Gran Premio di Francia per quanto riguarda la Superbike sarà trasmesso in diretta su Sky Sport MotoGP (canale 208) ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky).

