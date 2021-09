Superbike oggi, GP Catalogna 2021: orari prove libere, tv, programma, streaming Sky e TV8

Si apre ufficialmente il fine settimana del Gran Premio di Catalogna, nono e quintultimo appuntamento del Mondiale Superbike 2021. Una gara che potrebbe aiutarci a delineare in maniera più chiara la lotta al vertice tra Toprak Razgatlioglu e Jonathan Rea, con Scott Redding che appare ormai tagliato fuori ma che, conoscendolo, cercherà di andare a caccia del maggior numero di successi di tappa possibili.

La situazione in vetta alla classifica generale vede il turco della Yamaha con 370 punti, per cui con sette lunghezze di margine sul sei volte campione del mondo del campionato dedicato alle moto derivate di serie. Al terzo posto, a debita distanza, troviamo il britannico della Ducati, a -72 punti dalla vetta e, quindi, con la nettissima sensazione che il treno giusto sia ampiamente passato.

La giornata odierna sul tracciato del Montmelò inizierà alle ore 10.30 con la prima sessione di prove libere, mentre dalle ore 15.00 toccherà alla FP2. Novanta minuti complessivi di lavoro sulla pista catalana, per capire quale moto si adatterà in maniera migliore al lay-out tortuoso del circuito iberico.

IN TV – Il venerdì del GP di Catalogna sarà trasmesso in diretta da Sky Sport per mezzo del canale Sky Sport Action (206) e Sky Sport Arena (204) per quanto riguarda la sola FP2. In streaming si potrà seguire su SkyGO e NowTV. OA Sport vi proporrà le DIRETTE LIVE scritte di superpole e Gara-1. Su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) non sono previste dirette o repliche delle prove libere.

PROGRAMMA GP CATALOGNA 2021 – SUPERBIKE

Venerdì 17 settembre

Ore 10.30-11.15 Prove libere 1

Ore 15.00-15.45 Prove libere 2

Foto: LPS Otto Moretti