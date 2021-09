Semifinale Italia-Serbia volley: programma, orario, tv, streaming, dove vederla in chiaro

Sabato 18 settembre (ore 21.00) si giocherà Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. A Katowice (Polonia) andrà in scena una battaglia campale, in palio l’accesso all’atto conclusivo da disputare contro la vincente del confronto tra Polonia e Slovenia. La nostra Nazionale è tornata tra le quattro grandi del Vecchio Continente dopo sei anni di assenza ed è pronta per affrontare i Campioni d’Europa in un confronto che si preannuncia decisamente avvincente e appassionante.

Gli azzurri partiranno sfavoriti, ma hanno tutte le carte in regola per tenere testa alla corazzata di coach Boban Kovac. I ragazzi del CT Fefé Giorgi sono reduci da sette vittorie consecutive e proveranno a sfruttare al meglio tutti i loro meccanismi di gioco per imbrigliare gli slavi. Il regista Simone Giannelli sarà chiamato a chiamare in causa i suoi attaccanti Alessandro Michieletto, Daniele Lavia, Giulio Pinali e si attende anche una bella prova a muro da parte dei centrali Simone Anzani e Gianluca Galassi.

Dall’altra parte della rete ci saranno tanti fuoriclasse della pallavolo internazionale come Aleksandar Atanasijevic, Uros Kovacevic, Marko Podrascanin, Srecko Lisinac. Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Serbia, semifinale degli Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SERBIA, SEMIFINALE EUROPEI VOLLEY 2021

SABATO 18 SETTEMBRE:

21.00 Italia vs Serbia

ITALIA-SERBIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV