Sollevamento pesi, Giulia Imperio è la nuova campionessa europea juniores dei 49 kg!

Comincia col botto per l’Italia il Campionato Europeo juniores di sollevamento pesi 2021, grazie allo splendido successo di Giulia Imperio in quel di Romaniemi (in Finlandia) nella categoria fino a 49 kg. La 19enne pugliese ha rispettato il pronostico della vigilia, firmando una fantastica tripletta di ori e salendo per la prima volta in carriera sul trono d’Europa.

La portacolori del Centro Sportivo Esercito ha messo subito le cose in chiaro, alzando correttamente 78 kg e 82 kg prima di fallire l’ultima prova di strappo a 87 kg (il suo record personale è di 85 kg). L’azzurra si è imposta nella prima graduatoria di specialità, dando poi spettacolo nella seconda parte di gara.

Giulia ha aperto il suo esercizio di slancio mettendo in ghiaccio il titolo continentale di totale con un’alzata valida a quota 95 kg, per poi abbattere finalmente la barriera dei 100 kg con un fantastico sollevamento di 101 kg valevole come nuovo record italiano assoluto e primato europeo juniores di specialità. L’azzurrina, non sazia dei suoi 183 kg complessivi (record nazionale), è andata anche all’attacco del record europeo di totale (185 kg), non riuscendo però ad alzare regolarmente i 104 kg di slancio in ultima prova.

Imperio ha demolito la concorrenza quest’oggi, rifilando ben 16 kg di distacco alla russa Polina Andreeva (argento con 167 kg) e 21 alla connazionale Elizaveta Zhatkina (bronzo con 162 kg). Peccato per la seconda italiana in gara, Martina Bomben, che ha totalizzato 69 kg di strappo per poi finire fuori classifica a causa dei tre nulli a 90 kg nello slancio.

Foto: FIPE