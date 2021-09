Softball, Serie A1 2021: Forlì batte Caronno e va in semifinale. Playout, pari Caserta-New Bollate

Si completa il quadro delle semifinali: dopo la definizione di quella tra Castellana e MKF Bollate, è ora noto che l’altra vedrà di fronte Saronno e Forlì. Il Poderi dal Nespoli non fa sconti a Caronno, vincendo la serie per 2-0 e qualificandosi per il penultimo atto della Serie A1.

Il primo confronto, con Cacciamani che è lanciatrice vincente, è appannaggio di Forlì per 5-1. Tutto si decide in un unico inning, il quarto, nel quale il cambio al lancio tra Salis e Durot non produce gli effetti sperati per Caronno: entrano i singoli di Onofri e Laghi ed il triplo da 3 RBI di Cerioni che valgono il 5-0 alle forlivesi. Di Rossini il singolo che manda a segno Caldon per il punteggio conclusivo: il tutto nella sesta ripresa.

Nella seconda gara c’è maggior equilibrio: a decidere il risultato, nei fatti, è il primo inning, in cui va subito avanti Caronno su scelta della difesa che lascia Ambrosi libera di mandare Nanetti a firmare il vantaggio. Risponde Forlì con i due RBI a basi piene su errore difensivo di Sheldon: sono Vigna e Cacciamani le autrici del fatto compiuto. Per il resto, Sheeley da una parte e Tornes dall’altra non vengono quasi neanche lontanamente infastidite fino alla fine.

Nei playout, invece, 1-1 tra Caserta e New Bollate. La prima gara finisce con un pirotecnico 12-11 all’extra inning per le campane, mentre la seconda vede il Lacomes arrivare a una vittoria che, in stagione regolare, mai era riuscita a ottenere: 3-10 il punteggio finale che forza almeno una gara-4.

Foto: FIBS /