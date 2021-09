Softball, Serie A1 2021: altro successo per Caronno sul New Bollate

I giochi sono ormai fatti in chiave playoff, ma Caronno non si accontenta: in casa Rheavendors si festeggia il successo anche in gara-2 della doppia sfida con il New Bollate con il punteggio, piuttosto basso, di 2-0.

Caronno, che a fine partita può vantare 13 corridori in base, 8 valide e 6 basi su ball, schioda la situazione solo nel terzo inning, anche se il demerito è della difesa del New Bollate. In questo modo Nanetti e Caldon firmano gli unici due punti della gara.

Yillian Tornes, al lancio, è imperiale: complete game shutout, 14 strikeout e due valide subite (si tratta di due singoli). Nei playoff ci sarà da fare i conti anche con lei, questo è stato messo in chiaro in modo particolarmente visibile.

Nel weekend si andrà a disputare l’ultima giornata, prima di dare spazio alla fase che conta davvero della stagione, con le sfide incrociate tra seconde e terze dei gironi e il successivo ingresso in scena delle prime.

Foto: FIBS / Davide Carabelli