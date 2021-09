Softball, Serie A1 2021: MKF Bollate in finale. Saronno, prima la gioia e poi il caos: irregolarità a roster, con Forlì serie a gara-5

Per pochi minuti la finale scudetto è sembrata decisa: MKF Bollate-Saronno. Si è trattato, però, di una convinzione durata uno spazio di tempo minimo: in casa Inox Team, infatti, un’irregolarità a roster in gara-4 (riguardante la posizione di Noa Armirotto) costa il 7-0 a tavolino a favore di Forlì, il 2-2 nella serie e il conseguente approdo della serie a gara-5 in programma domani mattina.

E pensare che, nelle due partite del pomeriggio, si era attivata la manifesta. Nella prima, Ilaria Cacciamani finisce travolta, nel terzo inning, dal grande slam di Abacherli e da un singolo di Brandi che manda Longhi a firmare il 5-0 per Saronno. L’ingresso di Banchelli al lancio cambia poco, con Arianna Nicolini (l’altra Nicolini, Alice, è la lanciatrice vincente) che, tramite bunt di sacrifico, consente ad Armirotto di dare il 6-0 alle compagne. Nella quarta ripresa arriva il fuoricampo del definitivo 7-0 di Filler, poi giunge l’interruzione alla quinta.

In gara-4, invece, due errori in difesa di Forlì nel primo inning mandano a segno Marrone e Filler, poi Brandi pesca il singolo al centro che vale il 3-0 di Abacherli. Nel terzo altro fuoricampo di Filler per il 4-0, nel quarto scossa per il Poderi dal Nespoli con Cacciamani (doppio, finisce il giro Vigna) e Ricchi (singolo che manda proprio la sua compagna anche di Nazionale a firmare il 4-2). Poi torna a dilagare Saronno: nella quinta ripresa 5-2 con volata di sacrificio di Brandi utile per Filler, nella sesta solo homer di Marrone e altro grande slam di Longhi. Sarebbe 10-2 Inox Team, diventa 7-0 Forlì a tavolino per l’evenienza citata.

Nessun problema di sorta, invece, per Bollate, che chiude la serie con le Metalco Thunders Castellana sul 3-0. Segna subito il fuoricampo dell’1-0 Fama, ma un bell’attacco delle Thunders nel terzo inning, con annesso doppio di Biasi che manda Fabbian dalla prima base all’1-1, fa capire che la lotta ci sarà eccome. Deve pensarci Elisa Cecchetti a riportare avanti l’MKF nella quinta ripresa con un singolo che consente a Fama di siglare il 2-1, poi il triplo da 2 RBI di Bigatton nella sesta rende Greta Cecchetti lanciatrice vincente e Bollate prima finalista.

Foto: Valerio Origo