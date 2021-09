Sitting volley, Paralimpiadi Tokyo: agli USA il torneo femminile, Cina battuta 3-1

Il programma del sitting volley alle Paralimpiadi di Tokyo si è chiuso con la finale per l’oro del torneo femminile, vinta dagli USA sulla Cina per 3-1, mentre era già stata assegnata ieri la medaglia di bronzo, andata al Brasile, vittorioso sempre per 3-1 sul Canada.

Oggi nell’ultimo atto dell competizione gli USA sono partiti a spron battuto, conquistando il primo set in appena 18 minuti, dominando la scena con un netto 25-12. Nel secondo parziale le cinesi hanno abbozzato una reazione, ma le statunitensi hanno allungato nel finale per il 25-20 in 24 minuti.

Il terzo set ha visto un lungo equilibrio, spezzato nel finale dall’allungo delle asiatiche, che poi hanno chiuso sul 25-22 in 25 minuti. USA sempre avanti nella quarta frazione e decisi a chiudere al più presto la contesa: il 25-19 che vale l’oro matura in 24 minuti.

Foto: LaPresse