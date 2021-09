Scherma, cancellate due tappe della Coppa del Mondo di fioretto

Continuano le cancellazioni nel mondo dello sport: a pagare il prezzo della pandemia che continua ad imporre restrizioni e limitare gli spostamenti è la scherma che, dopo aver visto saltare definitivamente gli Europei di Plovdiv, continua a veder slittare l’inizio della Coppa del Mondo.

Dopo che a livello internazionale erano giunte le prime 22 defezioni ad impoverire il calendario, tra le quali le più importanti riguardavano la tappa di Coppa del Mondo senior di fioretto maschile, prevista a Tokyo dal 10 al 12 dicembre 2021, e quella di spada femminile, programmata a L’Avana dal 14 al 16 gennaio 2022, ora tocca ancora al fioretto, maschile e femminile.

Cancellata, infatti, la tappa di Bonn, in Germania, in calendario dal 12 al 14 novembre, che avrebbe dato il via al circuito maggiore per il fioretto maschile, mentre nel medesimo fine settimana salta al femminile la tappa di Coppa del Mondo di Algeri, in Algeria.

A seguito di queste cancellazioni, unite a quella già citata, e giunta in precedenza, della tappa di Tokyo, per il fioretto il nuovo via della Coppa del Mondo è fissata a gennaio 2022 a Parigi per gli uomini, mentre torneranno prima in pedana le donne, con l’esordio dal 10 al 12 dicembre 2021 a St. Maur.

Diverse le gare già cancellate anche nella Coppa del Mondo Under 20: saltate le gare di fioretto e spada, maschile e femminile, programmate rispettivamente a Londra e San Salvador nel primo fine settimana di novembre. Rimosse dal calendario anche le prove in Guatemala ed a Teheran, Bangkok e L’Avana tra novembre 2021 e gennaio 2022.

Foto: LaPresse