Gli Stati Uniti volano via dopo i foursome della seconda giornata di Ryder Cup 2021 (2020 in tutti gli stemmi per le ragioni del rinvio di un anno). La squadra capitanata da Steve Stricker vince ancora una volta per 3-1. Il punteggio complessivo, in quel di Whistling Straits, diventa di 9-3: servirà all’Europa un grandissimo momento con i fourball, al fine di avere uno scenario domenicale buono per una potenziale, ma difficile, rimonta.

L’unico match vinto dagli uomini guidati da Padraig Harrington è quello d’apertura, con Jon Rahm e Sergio Garcia inarrestabili e con un 3&1 imposto a Brooks Koepka e Daniel Berger. Sfida spesso incerta questa nelle fasi iniziali, con gli spagnoli che però volano via nella fase centrale guidando di 3 buche e riuscendo poi a controllare in maniera adeguata la situazione. Da questa Ryder Cup, finora, Rahm sta uscendo come un leader, e lo dimostra: la coppia con l’uomo che nella coppa più di tutti ha vinto punti non si discute. Da segnalare proprio lo straordinario secondo colpo alla 16 di Garcia, il migliore in assoluto della giornata.

Rimpianti sparsi, invece, per l’Europa negli altri match. Paul Casey e Tyrrell Hatton finiscono 4 Down contro Dustin Johnson e Collin Morikawa, recuperano quasi tutto fino alla 14, poi devono cedere alla 15 e infine perdono il match per 2&1. La vera beffa è per Viktor Hovland e Bernd Wiesberger: nonostante una bella prova del norvegese e un 3 Up nelle prime sei buche, Justin Thomas si trascina letteralmente dietro Jordan Spieth per rimontare e vincere alla 18, quando Wiesberger spedisce molto a sinistra il secondo colpo, fatale per le speranze di parità. Xander Schauffele e Patrick Cantlay, infine, approfittano di una non buona giornata di Lee Westwood e Matt Fitzpatrick per tenerli sotto pressione per quasi tutto il match, in particolare dalle buche centrali in poi. Il pessimo tee shot di Westwood alla 17 definisce, nei fatti, il 2&1 a favore degli americani.

Di seguito i fourball al via nella seconda sessione odierna:

19:10 Tony Finau/Harris English–Shane Lowry/Tyrrell Hatton

19:26 Brooks Koepka/Jordan Spieth–Jon Rahm/Sergio Garcia

19:42 Bryson DeChambeau/Scottie Scheffler–Tommy Fleetwood/Viktor Hovland

19:58 Dustin Johnson/Xander Schauffele–Rory McIlroy/Ian Poulter

