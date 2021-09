Ryder Cup 2021 oggi: orari 26 settembre, tv, programma, streaming

Ultimo giorno in arrivo alla Ryder Cup 2021: Whistling Straits ospita i 12 match che assegneranno la competizione all’Europa o agli Stati Uniti, in vantaggio dopo i primi due giorni in maniera molto convincente. Servirà un miracolo, vicino al Lago Michigan, agli uomini di capitan Padraig Harrington.

Tutti e 24 i giocatori saranno in campo, e c’è una curiosità da svelare a proposito del modo con cui sono stati stilati i match. Ogni capitano, infatti, inserisce nello slot che desidera i suoi uomini, senza sapere chi sarà schierato in quel preciso match dall’altro suo corrispettivo. Nascono così alcune delle battaglie più intense, ed è anche una lotta che ha tanto di pretattica, di scoprire cosa fa l’altro. Poi, però, in campo va chi deve tentare di vincere. Ed è in questo giorno che anche il pubblico, come accaduto in passato, diventa fondamentale.

Il terzo giorno della Ryder Cup si giocherà quest’oggi a Whistling Straits, negli USA, dove ci sono 7 ore di fuso orario rispetto all’Italia. Sarà possibile seguirlo su Eurosport 2 in diretta tv, nonché in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+ e DAZN, ove i canali di Eurosport sono disponibili. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta e integrale, per non perdersi davvero nulla.

RYDER CUP 2021: PROGRAMMA TERZA GIORNATA

DOMENICA 26 SETTEMBRE

12 Match singoli (formato Match Play)

Partenze alle ore 18:04, 18:15, 18:26, 18:37, 18:48, 18:59, 19:10, 19:21, 19:32, 19:43, 19:54, 20:05

RYDER CUP 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Eurosport 2

DIRETTA STREAMING – Eurosport Player, Discovery+, DAZN

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse