Rugby, United Rugby Championship: Treviso vuole partire con il botto con gli Stormers

Parte domani, sabato 25 settembre alle ore 14.00 allo Stadio Monigo, la stagione della Benetton Treviso, la franchigia che arriva all’appuntamento dopo il successo nella Rainbow Cup l’anno scorso. Primi avversari i sudafricani Stormers, una delle formazioni all’esordio nel nuovo torneo che sostituisce il Pro 14.

Treviso si presenta alla nuova stagione con tante novità, a partire dalla panchina, dove siedono il nuovo coach Marco Bortolami e l’assistente Andrea Masi. Anche in campo sono tanti i nomi nuovi e gli addii, con i biancoverdi che dovranno trovare la quadra soprattutto in mediana, con Tommaso Allan e Paolo Garbisi che hanno salutato Treviso quest’estate. Per l’ex capitano azzurro, dunque, servirà tempo per arrivare alla massima competitività, anche se i veneti sognano un posto nei playoff.

La vigilia non è stata facile, con i ko nelle amichevoli contro Sale Sharks ed Edimburgo, ma gli Stormers sono subito un bel banco di prova per capire lo stato dell’arte della Benetton Treviso. I sudafricani sono una squadra molto tecnica, che punta sull’atletismo e la velocità dei trequarti, con la mediana formata da Manie Libbok e Paul de Wet da tenere d’occhio e limitare al massimo.

Per la partita di domani Marco Bortolami ha scelto un triangolo allargato costituito da Andries Coetzee come estremo, mentre le ali saranno Monty Ioane a sinistra e a destra Ratuva Tavuyara. Al centro Marco Zanon e Joaquin Riera. La mediana è gestita da Tomas Albornoz all’apertura e da capitan Dewaldt Duvenage che avrà la conduzione della mischia. Il pacchetto biancoverde vede in prima linea i piloni Nahuel Chaparro e Tiziano Pasquali, a tallonare Gianmarco Lucchesi. In seconda linea la coppia formata da Niccolò Cannone e Carl Wegner. La mischia si chiude con la terza linea formata dai flanker Manuel Zuliani e Michele Lamaro. Numero 8 sarà Riccardo Favretto.

Foto: Ettore Griffoni – LPS