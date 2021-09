Rugby, Top 10: Calvisano, buona la prima. Battute nel finale le Fiamme Oro

Inizia con una vittoria la stagione del Top 10 il Calvisano, che nel campo di casa supera di misura le Fiamme Oro grazie a un piazzato nei minuti finali. Match molto equilibrato, con gli ospiti che sembrano nella ripresa in grado di gestire il vantaggio minimo conquistato, ma poi è la squadra di Guidi ad avere l’ultimo guizzo e vince 19-17.

Doveva essere un match molto equilibrato e fin dalle battute le attese non si smentiscono. Le due squadre faticano a trovare spazi, con le difese a imporsi e né i padroni di casa né gli ospiti riescono a creare occasioni di meta. Match che si sblocca dopo soli 4 minuti con un piazzato di Calvisano con Consoli, ma le Fiamme Oro rispondono e impattano il risultato con un calcio al 12’ di Menniti-Ippolito.

Si lotta su ogni pallone e al 26’ è ancora una volta un’infrazione della squadra della Polizia di Stato a smuovere il tabellone, con Calvisano che si riporta avanti ancora con una punizione. Al 35’, però, nuovo pareggio e ancora una volta è dal piede che arrivano i punti, con le Fiamme Oro che impattano il risultato.

Si sblocca la partita a inizio ripresa e la prima meta del Top 10 2021/2022 è segnata dal Calvisano. Dopo un piazzato sbagliato dagli ospiti, infatti, al 49’, infatti, è Mastandrea a trovare il guizzo vincente e a portare la sua squadra avanti sul 13-6. Sull’onda dell’entusiasmo continua a spingere la squadra di Gianluca Guidi e al 53’ trova un’altra punizione che dà il +10.

Serve una reazione da parte dei ragazzi di coach Presutti, che all’ora di gioco accorciano la distanza con la terza punizione a proprio favore nel match. E tre minuti più tardi arriva anche la marcatura pesante per la formazione di Roma. Palla che arriva a Marinaro che con un’azione solitaria può andare oltre la linea di meta. Non arriva, però, la trasformazione e Calvisano che resta avanti di due punti. Al 72’ arriva il sorpasso, ancora una volta per merito dell’indisciplina dei bresciani e dalla piazzola le Fiamme Oro si portano in vantaggio di un solo punto. Calvisano anche in 14 uomini per l’ammonizione a Ortis poco prima della meta subita e che sembra pagare la stanchezza dell’esordio. Ma nel finale la squadra di casa trova la forza di ributtarsi in avanti, conquista una punizione e chiude il discorso sul 19-17 con il piazzato di Consoli.

Foto: Carlo Cappuccitti – LPS