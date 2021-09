Rugby, Coppa Italia: trasferte pericolose per Petrarca e Rovigo

Torna la Coppa Italia di rugby e questo weekend va in scena la seconda giornata del torneo nazionale. Due le sfide di cartello che vedono un paio delle favorite per il titolo impegnate fuori casa in match non certo facili.

Si parte sabato alle 15 con un match sulla carta non impossibile per il Calvisano, che ospita il Colorno. I lombardi arrivano dalla convincente vittoria in trasferta a Roma contro la Lazio e puntano al bis per confermarsi tra le squadre da battere questa stagione. Di contro, invece, il Colorno è uscita ridimensionata dal match interno perso nettamente contro le Fiamme Oro e cerca una rivincita.

Proprio le Fiamme Oro, alle ore 16, ospitano il Rovigo in uno dei due big match di giornata. La squadra di Presutti vuole confermare le buone impressioni dell’esordio, mentre i rossoblù sono al loro esordio stagionale da campioni d’Italia e vorranno sicuramente iniziare con il piede giusto. Sempre alle 16 sfida tra deluse, con il Mogliano – ko con Padova – che ospita i Lyons Piacenza, usciti sconfitti con il Valorugby.

Si chiude con l’altro big match di giornata, cioè la sfida tra il Viadana, che farà il suo esordio nel torneo, e il Petrarca Padova, che una settimana fa ha battuto nettamente il Mogliano. Per i ragazzi di Andrea Marcato la chance di confermarsi come la squadra da battere quest’anno, ma dovranno farlo su un campo, quello di Viadana, sempre ostico e difficile.

Foto: Alfio Guarise – LPS