Thierry Neuville non è d’accordo con le nuove regole tecniche che il Mondiale Rally introdurrà a partire dalla prossima stagione. Il belga è stato abbastanza diretto contro la FIA che abolirà le attuali ‘Plus’ per le ‘Rally1’.

Alla vigilia del round in Grecia tutte le squadre stanno sviluppando le nuove auto iberide, un fatto mai accaduto nella storia della serie. L’alfiere di Hyundai ha rilasciato alla stampa: “Non sono assolutamente d’accordo con i cambi regolamentari che sono fatti tutte le volte dalla FIA e dalle case per cambiare le cose solo per rendere le vetture meno eccitanti e più pericolose da guidare”.

Neuville ha continuato ai microfoni di ‘Motorsport.com’ affermando: “Mi spiace molto per questa situazione. Abbiamo inoltre visto che è stata diminuita l’aerodinamica. Speriamo almeno di avere prestazioni simili alle macchine precedenti alle Plus.”.

Il nativo di Sankt Vith ha chiuso dicendo: “Per me questa è la via sbagliata da perseguire e non sono d’accordo. Non sono contento per niente. Ovviamente nessuno ha il coraggio per prendere posizioni differenti e andare contro a quello che la FIA sta decidendo. I piloti non vengono più ascoltati e questa è un’altra cosa che rende il nostro lavoro più frustrante”.

Foto: LiveMedia/DPPI/Gregory Lenormand