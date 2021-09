Rally, Monza chiuderà la stagione 2021 al posto del Giappone

Il Mondiale Rally torna nel tempio della velocità per chiudere la propria stagione in seguito alla cancellazione della tappa in Giappone. Come da pronostico la pista brianzola sarà la sede dell’ultimo appuntamento del campionato dopo le trasferte in Finlandia e Spagna.

Il tracciato, che ieri ha accolto la F1, è sempre rimasto nell’orbita del FIA World Rally Championship. Team e piloti avevano promosso la scelta degli organizzatori che hanno scommesso su una manifestazione tra l’autodromo e le strade lombarde.

L’ACI Rally Monza diventa ufficialmente il secondo appuntamento italiano del 2021 e dovrebbe mantenere il medesimo format della stagione passata. Appuntamento dal 19 al 21 novembre, le stesse date del Rally Show.

Non ci sono dettagli su un possibile ingresso del pubblico. Come accaduto per il Gran Premio d’Italia di F1 o per il FIA World Endurance Championship non è esclusa la possibilità di avere gli appassionati sugli spalti.

