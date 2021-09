Rafael Nadal ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae con le stampelle. Il tennista ha annunciato che ha bisogno ancora di qualche settimana di riposo in seguito a un trattamento al piede eseguito a Barcellona. Si allontana dunque il ritorno in campo del fuoriclasse spagnolo, il quale ha rinunciato a Wimbledon, Olimpiadi e US Open a causa di questo problema fisico.

Il 35enne, quest’anno sconfitto da Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros (Slam da lui vinto per ben tredici volte), sta soffrendo a causa di un problema al piede sinistro e si sta prendendo tutto il tempo necessario per risolverlo, tanto che dopo il ko sulla terra rossa di Parigi ha disputato soltanto due partite (a Washington vinse contro Sock e poi venne sconfitto da Harris).

Il mancino di Manacor non ha precisato per quanto resterà ancora lontano dai campi da gioco, il finale di stagione propone tra le altre cose le ATP Finals a Torino e la Coppa Davis, che tra l’altro la Spagna cercherà di difendere nella sua tana di Madrid.

Questo il messaggio pubblicato da Rafael Nadal: “Salve a tutti, da tempo non comunicavo con voi attraverso le reti. Vi annuncio che sono stato a Barcellona con il mio staff e l’equipe medica per sottopormi a un trattamento al piede che mi obbligherà a qualche giorno di riposo e a qualche settimana fuori dal campo. Già tornato a casa e in via di guarigione. Grazie a tutti per il vostro sostegno!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rafa Nadal (@rafaelnadal)

Foto: Lapresse