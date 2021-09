Programma F1, orari e tv GP Italia 2021: palinsesto Sky e TV8 10-12 settembre

Tutto è pronto per il Gran Premio d’Italia, quattordicesimo atto del Mondiale F1 2021. Dall’Autodromo di Monza lo spettacolo è assicurato per quella che di fatto è la seconda manifestazione della massima formula nel Bel Paese.

Come accaduto per il round di Silverstone (Gran Bretagna) assisteremo sabato alla ‘Sprint race’, competizione che determinerà la griglia di partenza per la prova di domenica che scatterà come sempre alle 15.00.

Occhi puntati sulla Ferrari con lo spagnolo Carlos Sainz ed il monegasco Charles Leclerc pronti a dare battaglia nella pista di casa. Torneranno a supporto della Rossa anche i tifosi, assenti in seguito all’emergenza sanitaria lo scorso anno nell’edizione vinta dal francese Pierre Gasly (AlphaTauri).

Il Gran Premio d’Italia sarà trasmesso in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) ed in chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terreste e 125 di Sky). SkyGO e NowTV sono a disposizione per il live streaming, mentre OA Sport vi aggiornerà costantemente con la diretta testuale.

Programmazione GP Italia F1 2021

Venerdì 10 settembre

Prove libere 1 – ore 14.30-15.30

Qualifiche – ore 18.00

Sabato 11 settembre

Prove libere 2 – ore 12.00

Sprint race – ore 16.30

Domenica 12 settembre

Gara – Ore 15.00

Dove seguire il GP Italia F1 2021

Diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

Diretta in Chiaro su TV8 (canale 8 del digitale terrestre e 125 di Sky)

Diretta streaming su SkyGO e NowTV

Diretta testuale su OA Sport

Foto: LaPresse