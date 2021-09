Italia-Slovenia oggi, Europei volley: orario, tv, programma, streaming

Oggi mercoledì 8 settembre (ore 15.45) si gioca Italia-Slovenia, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley maschile. A Ostrava (Repubblica Ceca) va in scena quello che è a tutti gli effetti il big match della Pool B, anche se alcuni risultati a sorpresa delle prime giornate hanno rimescolato le carte in tavola. Gli azzurri se la dovranno vedere contro gli arrembanti balcanici, secondi a livello continentale nel 2015 e nel 2019.

La nostra rinnovata Nazionale scenderà in campo dopo aver vinto le prime tre partite contro Bielorussia, Montenegro e Bulgaria. I ragazzi del CT Fefé De Giorgi si sono portati in testa al girone e ora sono attesi dall’incrocio contro la quotata formazione di coach Alberto Giuliani, battuti a sorpresa dalla Repubblica Ceca all’esordio ma infarciti di stelle come Toncek Stern, Tine Urnaut, Klemen Cebulj e Jan Kozamernik.

In palio una grossa festa del primo posto nel girone, che permetterebbe di evitare la Francia tra ottavi e quarti: gli azzurri vogliono vincere contro una delle favorite per il trofeo, in modo da blindare il primato. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv/streaming di Italia-Slovenia, match valido per la fase a gironi degli Europei 2021 di volley maschile. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2, in diretta streaming su Rai Play e DAZN, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

ITALIA-SLOVENIA OGGI, EUROPEI VOLLEY: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MERCOLEDÌ 8 SETTEMBRE:

15.45 Italia vs Slovenia

ITALIA-SLOVENIA: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 2.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play e, per gli abbonati, su DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

Foto: CEV