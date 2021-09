Pentathlon, Europei U17/U19 2021: decima la staffetta mista, lontane le azzurre nella finale femminile

Terza giornata di gare ai Campionati Europei di pentathlon moderno Under 17 e Under 19 2021 in corso di svolgimento a Caldas da Rainha in Portogallo. Il programma odierno prevedeva la disputa della finale femminile Under 17 con tre italiane al via, Sara Forti, Teresa Gioia e Elisa Sara, quindi la staffetta mista Under 19 con l’Italia che era rappresentata dalla coppia composta da Giulia Bagaglini (Fiamme Oro) e Matteo Landi (Aprilia).

Nella gara di staffetta mista l’Italia si è piazzata al decimo posto con 1008 punti. La medaglia d’oro è andata alla Bielorussia con 1169 punti, seconda è arrivata la Francia con 1155, mentre il bronzo è andato alla Russia con 1133.

La finale femminile dell’U17 è stata vinta dalla ceca Lucie Hlavackova con 869 punti, quindi medaglia d’argento per la bielorussa Mira Buraya con 864 punti, mentre completa il podio la magiara Blanka Bauer con 864 punti. Lontane dalle posizioni che contano le azzurre, con Elisa Sara diciannovesima a quota 817 punti, quindi trentesima Sara Forti con 794 e Teresa Gioia trentaduesima con 791.

Foto: FIPM