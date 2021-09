Dopo la Cup Of China arriva un’altra cancellazione nel calendario della stagione 2021-2022 di pattinaggio di figura. Stavolta si tratta degli importantissimi Four Continents, inizialmente pianificati sempre in Cina, nello specifico a Tianjin, dal 17 al 22 gennaio 2022. La notizia è stata annunciata nel primo pomeriggio di lunedì 13 settembre tramite un comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell’International Skating Union.

“L’ISU è stata informata dalla CFSA (Chinese Figure Skating Association) della cancellazione dei Four Continents che si sarebbero dovuti svolgere dal 17 al 22 gennaio 2022 a Tianjin“, si legge nella nota.

Le motivazioni dell’annullamento sono speculari a quelli della tappa di Grand Prix, quindi legate ai numerosi problemi imposti dalla delicata situazione epidemiologica: “Sfortunatamente, considerando la complicata situazione pandemica che coinvolge restrizioni di viaggio, requisiti di quarantena, problemi di sicurezza e logistici, l’organizzazione dell’evento è stata estremamente impegnativa. La CFSA, il Comitato Organizzatore Locale e il Governo municipale di Tianjin hanno fatto del loro meglio per trovare delle soluzioni, ma alla fine hanno concluso che, purtroppo, non sono in grado di organizzare la competizione“.

Esattamente come già successo con la Cup Of China, la Federazione Internazionale ha proposto alle Nazioni affiliate di avanzare una candidatura per sostituire la location della rassegna, da allestire rigorosamente nelle stesse date: “Al fine di mantenere l’evento e consentire ai pattinatori di competere in questo Campionato, l’ISU ha invitato i Membri ISU interessati a inviare le domande per ospitare l’evento nella data originariamente prevista. Il Consiglio dell’ISU, viste le domande pervenute, si pronuncerà nella prossima riunione del 1° ottobre 2021“.

