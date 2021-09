L’attesa è finalmente finita. Vanessa James-Eric Radford, la coppia d’artistico di nuova formazione che ha infiammato il dibattito e la curiosità durante l’off season di pattinaggio di figura, ha finalmente rotto il ghiaccio, esordendo ufficialmente con lo short program all‘Autumn Classic International 2021, Trofeo Internazionale in programma presso la Sportplexe di Pierrefonds, nel Quebec, in Canada.

Un debutto assolutamente positivo quello degli atleti allenati da Julie Marcott. Sulle musiche de “Shiny Happy People” di Ruben and the Dark & AG, i pattinatori hanno proposto una prova chiaramente ancora ampiamente work in progress, dove hanno alternato momenti entusiasmanti ad altri ancora trattenuti e tirati. Molto bene l’inizio, contrassegnato da un buon triplo twist, chiamato di livello 3. Poi il brutto errore nella dama nel salchow in parallelo, ruotato solo doppio con caduta rovinosa; malgrado la sbavatura i talenti hanno poi passato in rassegna il triplo flip lanciato e la trottola side by side, concludendo con il sollevamento del gruppo 4 (livello 4), con la spirale (livello 3) e con la serie di passi, forse l’elemento più bello dell’intera prova, assegnata di livello 3.

Facendo il vuoto sul secondo punteggio, seppur ancora scollati nonostante comunque una buona alchimia, i canadesi hanno conquistato 68.29 (35.93, 33.36), fermandosi a poco più di tre punti dai nipponici Riku Miura-Ryuichi Kiara, apparsi in grande condizione di forma con una performance solida e pulita, in cui hanno ricevuto il massimo del livello in tutti gli elementi a chiamata, raggiungendo la vetta con la significativa quota di 72.32 (41.12, 31.20).

Lontani anni luce infine gli statunitensi Ashley Cain Gribble-Timothy Leduc, in questo momento terzi con 59.58 (31.14, 29.44) a causa di un segmento viziato da due defaillance sanguinose negli elementi in parallelo, con una caduta nel triplo salchow e una trottola tutt’altro che irresistibile.

CLASSIFICA SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: Naskademini (per gentile concessione di Skate Canda/Use authorized by Skate Canada)

Foto: Skate Canada