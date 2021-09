A poco meno di una settimana di distanza dalla prestazione monstre nel libero dei test di Chelyabinsk, condita dalla bellezza di cinque salti da quattro giri di rotazione, la regina dei quadrupli Alexandra Trusova comincerà ufficialmente proprio oggi la stagione 2021-2022 di pattinaggio di figura. L’atleta di Eteri Tutberidze prenderà infatti parte all’US Classic Figure Skating International, in scena presso lo Skating Club Of Boston, a Nordwood (Stati Uniti).

Una prova decisamente attesa quella della russa, la quale proverà certamente a pattinare uno short program pulito con il triplo axel, per poi lasciare andare tutta la sua potenza tecnica nel segmento più lungo. Nello specifico la curiosità sarà proprio capire la strategia di gara del fenomeno di Riazan: cercherà di replicare quanto fatto in Patria cinque giorni orsono, con tanto quindi di due quadrupli lutz nella seconda metà, oppure proporrà qualcosa di più “contenuto”?

Quel che certo è che non mancherà lo spettacolo. Anche perché la medaglia di bronzo agli ultimi Campionati Mondiali si è presentata già nel primo giorno di pratice in totale stato di grazia, snocciolando tra i vari elementi due quadrupli lutz di qualità estrema, completati entrambi in combinazione sia con il triplo toeloop che con euler/triplo salchow.

Alexandra Trusova, favoritissima per la vittoria, incontrerà nella prima gara rivali nettamente inferiori come le padrone di casa Gabriella izzo, Paige Rydberg, Sierra Vernetta e Maxine Marie Bautista e come la sudcoreana Yeonjeong Park. Lo short è previsto questa notte a 00:00.

Foto: LaPresse