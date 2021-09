Pattinaggio artistico, Lombardia Trophy 2021: programma, orari, tv, streaming, calendario gare

Partirà ufficialmente da Bergamo la stagione 2021-2022 di pattinaggio artistico per ciò che concerne la massima categoria. Questo fine settimana, precisamente da venerdì 10 a domenica 12 settembre, si svolgerà infatti presso l’IceLab Arena il Lombardia Trophy-Memorial Anna Grandolfi, evento inaugurale del circuito di seconda fascia ISU Challenger Series.

Per l’occasione faranno capolino nella sede della scuola nominata Centro d’eccellenza dall’International Skating Union la bellezza di 133 atleti, pronti a iniziare con il piede giusto un’annata sportiva oltremodo impegnativa, caratterizzata già a fine mese da un impegno di fondamentale importanza, il Nebelhorn Trophy di Oberstdorf, competizione valida come qualificazione per Pechino 2022.

Anche per questo motivo, malgrado l’assenza totale della compagine russa, impegnata nei test Nazionali, sarà interessante assistere a tutte le prove in programma: nella specialità individuale femminile i riflettori saranno puntati su Lara Naki Gutmann, atleta prescelta proprio per la difficile gara in Germania; sarà della partita inoltre Ginevra Negrello, alla seconda gara dopo la tappa del Grand Prix Junior di Courchevel chiusa al decimo posto. Tra le più attese impossibile non citare Alysa Liu, talento statunitense che ha passato parte della preparazione a Egna, in Italia, la compagna di squadra Audrey Shin, la polacca Ekaterina Kurakova e la svizzera Alexia Paganini.

In campo maschile salvo sorprese la sfida sarà tra Morisi Kvitelashvili, bronzo agli Europei 2020, e il nostro Daniel Grassl, pronto a presentare i suoi due nuovi programmi: “Nureyev”, dalla colonna sonora de “The White Crow” di Ilan Eshkeri (short) e una selezione tratta da “Interstellar” e “Armageddon” (libero). Da non sottovalutare inoltre Tomoki Hiwatashi, certamente competitivo anche se spesso incostante. Presente anche un debuttante Senior in casa Italia, Nikolaj Memola.

Nella danza i protagonisti assoluti saranno invece gli azzurri Charlène Guignard-Marco Fabbri, motivati a salire per il quinto anno consecutivo sul gradino più alto del podio mostrando per la prima volta la nuova rhythm dance a colpi di blues. Le attenzioni saranno rivolte anche su Carolina Moscheni-Francesco Fioretti, anche loro impegnati come Gutmann al Nebelhorn Trophy, e sulle altre due coppie azzurre al debutto tra i Senior: Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky e Chiara Calderone-Francesco Riva. Tra i tanti avversari figurano gli statunitensi Christina Carreira-Anthony Ponomarenko e i canadesi Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Sorensen.

Il Lombardia Trophy potrà essere visibile gratuitamente sul Canale YouTube Idealweb.tv.

IL PROGRAMMA DEL LOMBARDIA TROPHY 2021

Venerdì 10 Settembre

14:00 Short Program Individuale femminile

A SEGUIRE

Short program individuale maschile

Sabato 11 Settembre

14:00 Rhythm dance danza sul ghiaccio

A SEGUIRE

Free program individuale femminile

Domenica 12 settembre

13:00 Free program individuale maschile

A SEGUIRE

Free dance danza sul ghiaccio

Foto: Valerio Origo