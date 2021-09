Pattinaggio artistico, Lombardia Trophy 2021: Daniel Grassl suona la carica, attesa per Guignard-Fabbri

Pronti, partenza, via. Tra poco più di ventiquattro ore comincerà ufficialmente il Lombardia Trophy 2021-Memorial Anna Grandolfi, competizione internazionale di pattinaggio artistico di scena all’IceLab Arena di Bergamo che apre ufficialmente la stagione Senior 2021-2022. Un evento dal sapore particolare, sia per la sua vicinanza al Nebelhorn Trophy, ultima chiamata per Pechino 2022, sia per alcune defezioni significative: per l’occasione infatti non ci sarà nessun pattinatore proveniente dal Giappone, per decisione della Federazione nipponica, né nessuno della Russia, impegnata questa settimana negli affascinanti test skate di Chelyabinsk.

Tuttavia non mancheranno certamente gli spunti d’interesse, con scontri entusiasmanti in ogni gara: nel singolo maschile per esempio l’Italia giocherà un ruolo da protagonista, grazie alla presenza di Daniel Grassl che, verosimilmente, si giocherà la vittoria con il georgiano Moris Kvitelashvili, bronzo continentale in carica. Tra gli altri contendenti al podio figura principalmente lo statunitense Tomoki Hiwatashi, assolutamente competitivo ma spesso, purtroppo, incostante. Buone chance inoltre per i due francesi Adam Siao Him Fa e Romain Ponsart, oltre che per l’estone Aleksandr Selevko. Atteso inoltre l’azzurro Nikolaj Memola, al debutto assoluto nella massima categoria.

Nell’individuale femminile invece la più attesa sarà certamente Alysa Liu, atleta che ha passato parte della preparazione in Italia, nello specifico ad Egna, e apparsa nuovamente in buone condizioni di forma alla Cranberry Cup, dove si è imposta superando avversarie del calibro di Mariah Bell e di Young You. Riflettori puntati anche sulla quarta classificata agli Europei 2020 Alexia Paganini a seguito del suo approdo alla corte di coach Chiper, e sulla polacca Ekaterina Kurakova. Lara Naki Gutmann e Ginevra Negrello porteranno in alto la bandiera azzurra, con concrete possibilità di conquistare una posizione al vertice, affrontando anche altre concorrenti di pari livello come le due ungheresi Ivett Toth e Regina Schermann, la francese Maia Mazzara e la statunitense Audrey Shin.

Situazione abbastanza definita nella danza, con Charlène Guignard-Marco Fabbri favoritissimi per la vittoria finale. Due le altre coppie che hanno prenotato il podio, ovviamente salvo sorprese: Cristina Carreira-Anthony Ponomarenko (Stati Uniti) e Laurence Fournier Beaudry-Nikolaj Sorensen (Canada). Curiosità inoltre per Carolina Portesi Peroni-Michael Chrastecky e Chiara Calderone-Francesco Riva.

All’interno del Lombardia Trophy, ma al di fuori delle Challenger Series scenderanno infine sul ghiaccio di Bergamo anche le nostre coppie d’artistico: dai veterani Nicole Della Monica-Matteo Guarise a Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini passando per il futuro, ovvero Sara Conti-Niccolò Macii. I nostri ragazzi affronteranno avversari provenienti dalla Spagna e dalla Francia.

Foto: Valerio Origo