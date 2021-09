Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Kosice: si inizia a fare sul serio. Adelia Petrosyan tra le più attese

Il circuito ISU Junior Grand Prix 2021-2021 di pattinaggio di figura entra, finalmente, nel vivo. Sarà infatti una terza tappa decisamente avvincente quella che si svolgerà questa settimana, da giovedì 2 a sabato 4 settembre, in quel di Kosice, in Slovacchia, presso la Steel Arena. Per l’occasione saranno finalmente della partita i pattinatori della Nazionale russa, impossibilitati a partecipare a Courchevel per questioni legate alla quarantena. Da segnalare inoltre una massiccia rappresentanza azzurra in tre specialità su quattro.

La gara più entusiasmante, per molteplici motivi, sarà indubbiamente quella individuale femminile; ai nastri di partenza infatti ci saranno ben quattro pattinatrici russe al debutto, una più interessante dell’altra: dalla talentuosissima Adelia Petrosyan, proveniente dal dream team di Eteri Tutberidze, a Veronika Zihlina e Sofia Muravieva, atlete di Evgeni Plushenko che hanno già ben figurato in occasione dei test skate. A completare il quadro inoltre Mariia Zakharova, moscovita seguita da Anna Tsareva.

Ma non mancheranno le outsider, come la classe 2008 statunitense Mia Kalin, pattinatrice molto quotata in Patria che può ambire a competere dal punto di vista tecnico con le avversarie citate in precedenza; attesa inoltre per la sorprendente Chaeyeon Kim, seconda in occasione della seconda tappa di Courchevel. Forfait invece per Lara Naki Gutmann che, salvo sorprese, farà il suo debutto stagionale la prossima settimana al Lombardia Trophy.

Parecchi esordienti anche in campo maschile, con Ilya Yablokov che sarà l’unico in casa Russia a poter vantare di una esperienza internazionale significativa: l’atleta stanziato a Mosca alla corte di Viktoria Butsaeva ha già ottenuto la terza piazza nel 2019 alla tappa del Grand Prix di casa a Chelyabinsk, partecipando inoltre alla “domestica” Rostelecom Cup nel 2020, piazzandosi al decimo posto nella massima categoria. Tra gli altri figurano Andrei Anismov, Aleksandr Golubev e Kirill Sarnovskiy. Fari puntati inoltre sul canadese Corey Circelli, quarto classificato nell’evento inaugurale, e sul sudcoreano Younghyun Cha, altro con un vissuto internazionale notevole culminato con il quinto posto alle Olimpiadi di Losanna (Svizzera). A rappresentare i colori dell’Italia sarà invece Emanuele Indelicato.

Nella danza, come nelle coppie, la Russia partirà senza dubbio con tutti i favori del pronostico, complice anche nel primo caso della pesante assenza degli Stati Uniti, di solito principali contendenti per il podio. In tal senso, personal best alla mano, Sofia Tyutyunina-Alexander Shustitskiy sembrano avere le carte in mano per sfondare il muro dei 160 punti, sfiorato già alle Olimpiadi Invernali Giovanili (159.15) dove hanno conquistato l’argento. I danzatori di Ekaterina Rublaeva si presenteranno per la seconda volta in una tappa del circuito dopo aver occupato il terzo posto a Riga due stagioni fa.

Da non sottovalutare inoltre Vasilsa Kaganovskaia-Valeriy Angelopol, settimi ai Nazionali Junior Russi, e Ekaterina Ryabakova-Ivan Makhnonosov. Importante menzionare anche la presenza dei canadesi Natalie D’Alessandro-Bruce Waddell, undicesimi ai Mondiali di Tallinn e approdati alla loro settima tappa nel circuito, dove non sono mai andati oltre il sesto posto. La seconda posizione a Egna nel 2019 è, ad oggi, il loro risultato migliore. Nicole Calderari e Marco Cilli, atleti di Barbara Fusar Poli, scenderanno in pista motivati a migliorare il loro primato personale, fermo ai 120.55 e raccolto nell’evento di Egna 2019.

Attesa strepitante nelle coppie d’artistico, specialità in cui assisteremo a un primo, interessante, scontro interno al vertice che potrebbe ripetersi nel corso dell’annata sportiva. I Vice Campioni del Mondo russi Kseniia Akhanteva-Valerii Kolesov, certamente favoriti, sfideranno la coppia di nuova formazione composta da Polina Kostiukvich (dama di estremo talento già bronzo e argento ai Mondiali Junior nel 2018 e nel 2019) e Aleksei Briukhanov oltre che Anastasia Mukhortova-Dmitry Evgeyev, terzi ai Campionati Nazionali.

E a proposito di coppie di nuova formazione grande curiosità in chiave Italia per Alyssa Chiara Montan-Filippo Clerici, alla prima uscita fuori dai confini. Presenti inoltre Federica Simioli-Alessandro Zarbo.

La terza tappa del circuito ISU Junior Grand Prix sarà visibile integralmente sul canale ufficiale YouTube “JuniorGrandPrix“, con il commento in inglese di Ted Barton.

IL PROGRAMMA DELLA TERZA TAPPA DEL CIRCUITO JUNIOR GRAND PRIX

Giovedì 2 settembre

10:45-14:30 Short program individuale maschile

15:00-16:40 Short program coppie

17:10-21:30 Short program individuale femminile

Venerdì 3 settembre

12:00-14:05 Rhythm dance danza sul ghiaccio

14:35-18:45 Free program individuale maschile

19:15-21:10 Free program coppie

Sabato 4 settembre

10:30-12:50 Free dance danza sul ghiaccio

13:20-18:10 Free program individuale femminile

Foto: International Skating Union (Figure Skating, JGP Kosice Event)