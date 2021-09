Felicità, lacrime e qualche risultato inaspettato al termine del secondo giorno dei Campionati Europei 2021 Junior e Senior di pattinaggio artistico a rotelle, evento in fase di svolgimento presso la PlayHall di Riccione (Rimini) e in programma fino a martedì 7 settembre.

La specialità dell’inline femminile è stata senza alcun dubbio quella più rocambolesca in chiave Italia. Nella massima categoria infatti a conquistare il metallo più pregiato è stata la russa Anna Semisynova, abile – e sarà un leitmotive anche tra le Junior – a sciorinare una prova dall’alto contenuto tecnico, con un layout, seppur sacrificato sul versante qualitativo, votato all’attacco con ben tre combinazioni proficue come doppio loop/doppio toeloop/thoren doppio salchow, doppio flip/doppio toeloop/loop e, doppio lutz/thoren/doppio salchow, collocando poi in zona bonus salti singoli come il doppio loop, il doppio flip e l’axel, guadagnando 68.57 (38.17, 30.40) per 101.45.

Distanziata di tre lunghezze si è posizionata al secondo posto la francese Serena Giraud, autrice di una mini rimonta dal quarto posto grazie a una performance dove ha cercato di alzare l’asticella atterrando un triplo salchow, chiamato degradato, mantenendo però il primo punteggio sopra quota 35, fattore che le ha concesso di raggiungere 66.05 (35.44, 30.61) per 98.64. Proprio un tecnico nettamente inferiore ha fatto scivolare la vincitrice dello short, la nostra Zoe Cattarin, in terza posizione malgrado le migliori componenti del programma del lotto con 56.14 (23.35, 33.79) per 92.56. Discorso speculare per Alessia Mangiarano, quarta nella classifica finale con 57.29 (25.08, 32.08) per 91.56. Sesta poi Mekta Kuk con 55.69 (33.10, 22.59) per 84.01.

Nessun problema invece per Antonio Panfili, il quale ha vinto nettamente lo scontro a due contro lo spagnolo Alex Ilici Timofei dimostrando una crescita importante rispetto alle prime uscite stagionali e ottenendo la medaglia d’oro con 77.34 (39.64, 38.70) per 118.80; è stato invece 73.86 (35.61, 38.25) per 108.85 lo score dell’iberico.

In campo Junior è arrivata una medaglia d’argento per Sofia Paronetto. L’azzurra, prima dopo lo short e nettamente l’atleta più completa del lotto, ha purtroppo rallentato la sua corsa a causa del doppio axel, elemento saldamente in suo possesso, oggi purtroppo eseguito due volte con caduta, a cui se ne aggiunge una terza dopo un ultimo tentativo alla fine della performance. Malgrado un dominio netto sulle components dunque la veneta ha pagato dazio nel tecnico, terminando la sua corsa con 59.82 (28.64, 34.18) per 102.50. A vincere è stata quindi la russa Vera Sergeeva, protagonista di una prova solida con cui ha raccolto 71.06 (40.24, 30.82) per 111.34. Russia presente anche sul gradino più basso del podio con la convincente Polina Vargashlina, artefice di un libero valutato 59.96 (33.56, 26.40) per 88.14.

Meravigliosa doppietta italiana nella danza Junior grazie alla vittoria, nettissima, di Roberta Sasso-Gherardo Altieri Degrassi, dominatori assoluti della gara con 124.96, ben ventuno punti in più di Chiara De Luca-Jacopo Libanore, argento con 103.19. Più staccati gli spagnoli Lidia Mateo-Vasquez-Manuel Delgado Alonso, abili a beffare con 95.55 i nostri Linda Siciliano-Vittorio Gastaldi, per soli ventisei centesimi fuori dal podio con 95.29.

La giornata si è aperta con lo short program delle coppie d’artistico Senior, dove Alice Esposito-Federico Rossi, rispettando a pieno il pronostico, hanno conquistato senza patemi la vetta ritoccando in positivo il punteggio degli Italian Roller Games, raggiungendo dunque quota 76.89 (51.39, 25.50). Buona la prova degli azzurri che, al netto di un doppio axel dall’arrivo problematico, hanno preso il largo sciorinando due ottimi sollevamenti, Laccio americano (livello 3) e Venerucci (livello 3), oltre che un triplo rittberger lanciato di buona qualità come la spirale della morte (livello 3), la trottola side by side e la sequenza di passi (livello 2).

A debita distanza si sono posizionati quindi Micol Mills-Tommaso Cortini, attualmente secondi con 67.98 (45.61, 22.37) davanti ai compagni di squadra Caterina Locuratolo-Aldo Rrapushi, terzi con 44.60 (28.48, 16.12).

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici/IRG Event)