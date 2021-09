Paralimpiadi, tutti i podi e le finali di oggi (3 settembre): risultati e medaglie

Le Paralimpiadi di Tokyo 2021 proseguono: oggi, venerdì 3 settembre, si assegnano altri 55 dei 539 titoli in palio. Gli ori di giornata saranno distribuiti in questi sport: nuoto (16), ciclismo su strada (4), tiro a segno (2), atletica (17), tennis in carrozzina (2), tiro con l’arco (1), tennistavolo (5), canoa velocità (4), goalball (2) e taekwondo (2).

Canoa velocità, KL1 200 metri maschile

Canoa velocità, VL2 200 metri femminile

Canoa velocità, KL2 200 metri maschile

Canoa velocità, KL3 200 metri maschile

Ciclismo su strada, prova in linea C4-5 maschile

Ciclismo su strada, prova in linea C1-3 femminile

Ciclismo su strada, prova in linea B femminile

Ciclismo su strada, prova in linea B maschile

Tiro a segno, carabina 3 posizioni 50 metri SH1-R8 femminile

Tiro a segno, carabina 3 posizioni 50 metri SH1-R7 maschile

Atletica, lancio del peso F12 femminile

Atletica, salto in lungo T47 femminile

Atletica, lancio del giavellotto F54 maschile

Atletica, 1500 metri piani T20 maschile

Atletica, 1500 metri piani T20 femminile

Atletica, lancio del disco F37 maschile

Atletica, salto in alto T64 maschile

Atletica, 100 metri piani T52 maschile

Tennistavolo, squadre classe 9-10 femminile

Tennistavolo, squadre classe 4-5 femminile

Tennistavolo, squadre classe 6-7 maschile

Tennis in carrozzina, doppio maschile

Tennis in carrozzina, singolare femminile

Nuoto, 200 metri misti SM10 maschile

Nuoto, 200 metri misti SM10 femminile

Nuoto, 100 metri dorso S6 maschile

Nuoto, 100 metri dorso S6 femminile

Nuoto, 100 metri farfalla S8 maschile

Nuoto, 100 metri farfalla S8 femminile

Nuoto, 50 metri farfalla S7 maschile

Nuoto, 50 metri farfalla S7 femminile

Nuoto, 50 metri dorso S4 maschile

Nuoto, 50 metri dorso S4 femminile

Nuoto, 100 metri farfalla S12 maschile

Nuoto, 100 metri stile libero S11 femminile

Nuoto, 200 metri stile libero S3 maschile

Nuoto, 200 metri misti SM5 femminile

Nuoto, 100 metri farfalla S11 maschile

Nuoto, staffetta 4×100 metri misti 34 punti maschile

Tennistavolo, squadre classe 1-2 maschile

Tennistavolo, squadre classe 9-10 maschile

Taekwondo, -58 kg K44 femminile

Taekwondo, -75 kg K44 maschile

Tiro con l’arco, ricurvo individuale open maschile

Goalball, torneo femminile

Goalball, torneo maschile

Atletica, salto in lungo T20 femminile

Atletica, lancio della clava F51 femminile

Atletica, lancio del peso F57 maschile

Atletica, 100 metri piani T64 femminile

Atletica, lancio del giavellotto F46 femminile

Atletica, 400 metri piani T62 maschile

Atletica, 200 metri piani T61 maschile

Atletica, 100 metri piani T51 maschile

Atletica, staffetta 4×100 metri piani universale mista / open

Foto: LaPresse