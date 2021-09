Paralimpiadi Tokyo, Bocce: la Slovacchia fa festa insieme a Corea e Thailandia

Si sono concluse le sfide di coppia e a squadra di bocce a Tokyo 2020 ed è stato quasi un monologo dall’Estremo Oriente quello che è andato in scena. Tre finali, sei finaliste e una sola squadra europea. Ecco come è andata

La prima finale disputata era quella a coppie BC4, che aveva visto giungere all’ultimo atto la Slovacchia e Hong Kong. Entrambe le squadre avevano in precedenza dominato i propri gironi e vinto le semifinali rispettivamente contro Russia e Portogallo. La finale vede Hong Kong partire meglio, che vince la prima giocata 1-0. Ma la Slovacchia reagisce subito e la seconda giocata vede gli europei pareggiare e superare gli asiatici con un 2-0 perfetto. E gli slovacchi insistono e allungano anche nella terza giocata portandosi sul 3-1 complessivo. Prova la rimonta Hong Kong con le ultime sei bocce, ma la Slovacchia si difende, perde la giocata, ma concede un solo punto alla coppia avversaria e vince l’oro per 3-2. Nella finale per il terzo posto, infine, vittoria per 5-1 della Russia che conquista il bronzo.

Nella finale a coppie BC3, invece, va in scena un’avvincente sfida tra i padroni di casa del Giappone e la Corea del Sud. In un torneo più equilibrato (nessuna squadra ha chiuso la fase a gironi a punteggio pieno) le due squadre si sono imposte in semifinale battendo Grecia e Hong Kong. La finale è diventata una sfida incredibile dopo che la coppia coreana ha dominato la prima giocata, portandosi addirittura sul 3-0 iniziale. Il Giappone ha faticato a entrare in partita e anche la seconda giocata è stata vinta dagli ospiti, questa volta però di misura. Si è arrivati, così, al giro di boa con la Corea avanti 4-0. Qui, però, la musica è cambiata. I giapponesi vincono la terza giocata e accorciano sul 4-1, ma con le ultime sei bocce completano una clamorosa rimonta, con un parziale di 3-0 che impatta il risultato e manda tutti all’extratime. E qui è la Corea a ritrovare la scossa giusta, conquista il punto e conquista la medaglia d’oro. Bronzo, invece, per la Grecia che domina 7-0 Hong Kong.

E le bocce paralimpiche hanno vissuto il loro gran finale con la sfida a squadre BC 1/2. Ancora una volta a farla da padroni sono stati gli asiatici, con Cina e Thailandia che hanno conquistato un posto in finale. Dopo aver chiuso al primo e secondo posto il gruppo 1 della fase a gironi le due squadre hanno superato in semifinale Portogallo e Giappone. Parte bene la Cina, che nelle prime due giocate si impone di misura e va sul 2-0. Reagisce, però, la squadra thailandese e nella terza giocata impatta il risultato con un ottimo 2-0 e nella quarta si porta avanti di misura. Nella quinta giocata scappa via la Thailandia, che con un 3-0 allunga fino al 6-2. Giochi ormai praticamene chiusi e l’ultimo giro di bocce vale solo a fissare il punteggio finale sull’8-2 e dare l’oro alla Thailandia. Nella finale per il bronzo, invece, vittoria di misura per 4-3 per il Giappone sul Portogallo ed ennesima medaglia per l’Estremo Oriente.

Foto: LaPresse