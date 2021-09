Paolini-Riske, Finale WTA Portorose 2021: orario, programma, tv, streaming

Jasmine Paolini e Alison Riske si sfideranno nella finale del WTA 250 di Portorose: per l’italiana è la chance di conquistare il primo torneo sul circuito maggiore, per l’americana è invece caccia al terzo dopo i successi, di pari livello, a Tianjin nel 2014 e a ‘s-Hertogenbosch nel 2019.

Finale piuttosto a sorpresa per quanto riguarda questo torneo, ma nei fatti più che meritata da entrambe. L’una ha saputo sovvertire per tre volte il pronostico contro teste di serie, l’altra si è fatta strada attraverso molte potenziali trappole. Si tratta della seconda finale del 2021 con protagonista una giocatrice italiana: ci sarà anche il best ranking per Paolini, che con un successo diventerebbe automaticamente numero 2 d’Italia a scapito di Martina Trevisan, che sta contemporaneamente facendo molto bene nell’ITF di Valencia dove è anche lei in finale.

La finale del WTA di Portorose, in Slovenia, tra Jasmine Paolini e Alison Riske si giocherà dalle ore 17:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su SuperTennis e in diretta streaming sul sito e sulla pagina Facebook di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

PAOLINI-RISKE, FINALE WTA PORTOROSE 2021: PROGRAMMA

DOMENICA 19 SETTEMBRE

Ore 17:00 Jasmine Paolini (ITA)-Alison Riske (USA) (3)

PAOLINI-RISKE, FINALE WTA PORTOROSE 2021: TV E STREAMING

DIRETTA TV – SuperTennis

DIRETTA STREAMING – Sito e pagina Facebook di SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse