Pallanuoto, primo turno Coppa Italia femminile 2021-2022: i risultati della prima giornata

Scatta la stagione per la pallanuoto femminile: iniziata oggi la Coppa Italia 2021-2022 con il primo turno. Giornata d’apertura nei due gironi previsti: tra Ostia e Firenze. Andiamo a scoprire i risultati e le classifiche.

1^ Giornata – Venerdì 24 settembre

RN Florentia-Como Nuoto 8-8

RN Florentia: Banchelli 1, Landi, Lepore 1, Cordovani 2, Gasparri, Vittori, Nesti 1, Francini, Giachi 1, Nencha, Marioni , Amedeo 1, Perego. All. Cotti

Como Nuoto: Frassinelli, M. Romanò 2, Fisco, 2 Tedesco 1, Iannarelli, Giraldo 1, Bianchi 1, Troncanetti, B. Romanò 1, Lanzoni, Pellegatta, Radaelli, Volpato. All. Pozzi

Arbitri: Rovida e Sponza

Note: parziali 3-2, 2-2, 2-0, 1-4. Uscite per limiti di falli Cordovani (F), Giachi (F), B. Romanò (C) e Lanzoni (C) nel quarto tempo.

L’Ekipe Orizzonte-Pallanuoto Trieste 29-5

L’Ekipe Orizzonte: Condorelli, Halligan 1, Spampinato 1, Viacava 3, Gant 1, Bettini 2, Palmieri 3, Marletta 6, Emmolo 1, Vukovic 5, Longo 3, M. Leone 3, H. Santapaola. All. Miceli

Pallanuoto Trieste: Ingannamorte, Lonza 1, Benati, Zoch, Marussi, Cergol 2, Klatowski 2, Riccioli, Colletta, D. Leone, Jankovic, R. Santapaola. All Colautti

Arbitri: Piano e Bensaia

Note: parziali 5-2, 7-0, 7-1, 10-2. Nessuna giocatrice uscita per limite di falli.

CS Plebiscito-Bogliasco 1951 15-5

Plebiscito PD: Teani, Barzon 4, Gottardo 1, Borisova 1, Queirolo 1, Casson 2, A. Millo 1, Zorzi, Armit 3, Meggiato 1, Centanni, Grigolon, Giacon. All. Posterivo.

Bogliasco 1951: Malara, De March 1, Cavallini, Cuzzupè 1, Mauceri, G. Millo 1, Rosta, Rogondino 1, Paganello, Rayner, Carpaneto, Gagliardi , Sokhna. All. Sinatra.

Arbitri: Alfi e Rotondano

Note: parziali 4-2, 3-1, 4-1, 3-1. Uscita per limite di falli Mauceri (B) nel terzo tempo.

SIS Roma-NC Milano 17-5

SIS Roma: Eichelberger, Cocchiere 3, Galardi, Avegno 4, Giustini 1, Ranalli 4, Picozzi, Tabani 1, Nardini 2, Di Claudio, Storai 2, Carosi, Brandimarte. All. Capanna

NC Milano: Giannoni, Apilongo 1, Trombetta, Di Lernia, A. Repetto 3, L. Repetto, Iglio, Pinto, Tosi, De Vincentiis, Daverio 1, Friz. All. Binchi

Arbitri: Calabrò e Guarracino

Note: parziali 5-1, 3-2. 4-1, 5-1. Uscite per limite di falli Ranalli (S) nel terzo tempo e L. Repetto (M) nel quarto tempo.

Girone A (a Firenze): L’Ekipe Orizzonte 3, RN Florentia e Como Nuoto 1, Pallanuoto Trieste, CSS Verona 0

Girone B (ad Ostia): SIS Roma e Plebiscito PD 3, Bogliasco 1951, NC Milano, Vela Nuoto Ancona 0

Foto LiveMedia/Luigi Mariani