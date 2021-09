Pallamano, Alì-Best Espresso Mestrino e Brixen Südtirol restano al comando della classifica

Cala il sipario sulla terza giornata di sfide per quanto riguarda la Serie A femminile di pallamano. Lo spettacolo non è mancato con sei interessanti partite che sorridono a Alì-Best Espresso Mestrino ed a Brixen Südtirol, leader in classifica a pari punti.

Le prime due sfide hanno premiato l’AC Life Style Erice e la Cassa Rurale Pontinia. La prima ha vinto 27-23 sul Mezzocorona, mentre la seconda si è imposta per 28 a 21 sulle Guerriere Malo. Affermazione netta per la Jomi Salerno che ha sconfitto per 31 a 18 la Casalgrande Padana.

Gli ultimi tre incontri di questo week-end hanno visto il successo del Brixen Südtirol che per 32 a 19 ha avuto la meglio su Cassano Magnago. Molto più combattuta la sfida tra Leno – Ariosto Ferrara che ha visto quest’ultima alzare bandiera bianca per 29 a 28. Successo anche per Alì-Best Espresso Mestrino che batte per 34 a 22 la Cellini Padova.

Come già detto, al termine del week-end, Alì-Best Espresso Mestrino e Brixen Südtirol condividono il primato con 6 punti davanti alla Jomi Salerno 4 ed alla Cassa Rurale Pontinia 4, formazioni che attendono ancora la decisione del giudice sportivo sullo scontro diretto. 4 punti anche per Casalgrande Padana davanti all’AC Life Style Erice 3. Guerriere Malo, Mezzocorona e Leno sono fermi a 2, mentre è uno il punto raccolto per ora da Cellini Padova 1.

ORA PARTITA RISULTATO MATCH REPORT h 18:00 Mezzocorona – AC Life Style Erice 23-27 Download PDF h 18:00 Guerriere Malo – Cassa Rurale Pontinia 21-28 Download PDF h 18:30 Jomi Salerno – Casalgrande Padana 31-18 Download PDF h 18:30 Cassano Magnago – Brixen Südtirol 19-32 Download PDF h 19:30 Leno – Ariosto Ferrara 29-28 Download PDF h 20:00 Cellini Padova – Alì-Best Espresso Mestrino 22-34 Download PDF

La classifica aggiornata della Serie A Beretta femminile:

Alì-Best Espresso Mestrino 6 pti, Brixen Südtirol 6, Jomi Salerno 4*, Cassa Rurale Pontinia 4*, Casalgrande Padana 4, AC Life Style Erice 3, Guerriere Malo 2, Mezzocorona 2, Leno 2, Cellini Padova 1, Ariosto Ferrara 0, Cassano Magnago 0

Foto: FIGH