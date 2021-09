Nuoto, Paralimpiadi Tokyo: Xenia Francesca Palazzo è bronzo nei 50 stile libero!

I Giochi Paralimpici di Tokyo 2021 vedono arrivare la medaglia numero 48 per l’Italia: a conquistarla è Xenia Francesca Palazzo nei 50 metri stile libero S8 femminile del nuoto. L’azzurra, che in Giappone aveva già conquistato un oro, un argento ed un bronzo, oggi si classifica terza in 31.17.

A vincere l’oro è la rappresentante del RPC, il Comitato Olimpico Russo, Viktoriia Ishchiulova, prima in 29.91, che fa gara a sé e stacca la brasiliana Cecilia Kethlen Jeronimo de Araujo, seconda in 30.83, a 0.92 dalla vincitrice odierna. Grande rimonta per il bronzo dell’azzurra Xenia Francesca Palazzo, terza in 31.17, a 1.26 dalla medaglia d’oro.

La classe S8 rientra nella tipologia di classificazione funzionale, rivolta alla disabilità motoria (lesioni midollari, amputazioni, paralisi cerebrale). Appartengono a questa classe sportiva i nuotatori che hanno perso entrambe le mani o un braccio, con importanti limitazioni alle articolazioni degli arti inferiori, con paraplegia (livello di lesione midollare L4-L5), emiplegie lievi, doppia amputazione sopra o sotto le ginocchia.

ORDINE D’ARRIVO 50 STILE LIBERO S8 FEMMINILE

1 4 RPC ISHCHIULOVA Viktoriia Sport Class: S8 0.63 29.91

2 5 BRA JERONIMO de ARAUJO Cecilia Kethlen Sport Class: S8 0.64 30.83 0.92

3 3 ITA PALAZZO Xenia Francesca Sport Class: S8 0.82 31.17 1.26

4 7 UKR DENYSENKO Kateryna Sport Class: S8 0.82 31.47 1.56

5 6 NZL NEIUFI Tupou Sport Class: S8 0.70 31.48 1.57

6 8 CAN BIRD Morgan Sport Class: S8 0.72 32.16 2.25

7 2 USA WEGGEMANN Mallory Sport Class: S7 0.87 32.66 2.75

8 1 USA COAN McKenzie Sport Class: S7 0.82 33.18 3.27

Foto: FINP