C’è grande soddisfazione, ma anche un pizzico di amaro in bocca nelle parole di Luigi Beggiato, medaglia di bronzo nei 50 stile libero categoria S4 dei Giochi Paralimpici di Tokyo. Il nostro alfiere, infatti, ha chiuso al terzo posto la gara vinta dall’israeliano Ami Omer Dadaon con il tempo di 37.21 davanti al giapponese Takayuki Suzuki in 37.70, quindi medaglia di bronzo per Luigi Beggiato in 38.12.

Per l’azzurro è arrivato un grande risultato, nonostante qualche problema in partenza che lo hanno rallentato e, di conseguenza, reso impossibile la rincorsa alla medaglia del metallo più pregiato. La conferma arriva dalle parole dello stesso atleta nativo di Monselice: “Purtroppo al via ho avuto un problema a livello di gambe – spiega ai microfoni di Raisport – Sostanzialmente mi si sono accavallate le gambe, per cui non ho potuto spingere subito. In quel modo non ho potuto tenere l’assetto dritto per dare il massimo. E’ arrivata una medaglia di bronzo, per cui va benissimo così”.

Foto: Lapresse