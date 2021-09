Nuoto, Paralimpiadi Tokyo: Giulia Terzi è terza nei 50 farfalla S7!

Arriva un’altra medaglia per l’Italia nel nuoto alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. Mancava soltanto il bronzo a Giulia Terzi in Giappone, dopo i due ori nei 100 stile libero S7 e nella 4×100 e i due argenti nei 400 stile libero e la 4×50 mista 20 punti: è arrivata quest’oggi nei 50 farfalla, nella gara vinta dalla canadese Danielle Dorris.

Pochi dubbi sulla prestazione della canadese, che già in mattinata aveva firmato il nuovo record del mondo in 33.51, ma dimostra con la finale di oggi che aveva ancora qualcosa nel taschino. Precisamente, più di mezzo secondo: con la sua nuotata stacca le avversarie e abbatte addirittura il muro dei 33 secondi, toccando il bordo vasca in 32.99.

Secondo posto per la statunitense Mallory Weggemann in 34.30, Giulia Terzi ha combattuto per tutta la vasca con l’atleta a stelle e strisce, facendosi beffare nel finale per soli due centesimi: un 34.32 che le regala comunque la quinta medaglia nell’ultima gara delle sue Paralimpiadi.

Lontane le altre: la russa Ani Palian, al quarto posto, chiude in 35.73, ad un secondo e quattro decimi dal bronzo della Terzi. Al quinto posto la statunitense Julia Gaffney (35.74), che si mette dietro la neozelandese Nikita Howarth (36.92), l’altra atleta americana McKenzie Coan (37.47) e la giapponese An Nishida (37.98).

Foto: LaPresse