Nuoto, ISL oggi: orari 26 settembre, tv, programma, streaming, italiani in gara

La International Swimming League 2021, la Champions League del nuoto, torna protagonista alla Piscina Scandone di Napoli. Si chiude oggi, domenica 26 settembre, il quinto weekend di gare nel capoluogo campano, che sarà la casa del grande nuoto internazionale fino al 30 settembre.

Oggi, dalle ore 18.00, si concluderà il decimo match che vedrà protagonisti Iron, Tokyo Frog Kings, NY Breakers, Aqua Centurions. Di nuovo protagonista la squadra di Domenico Fioravanti e Matteo Giunta, che punta molte delle sue fiches su Federica Pellegrini, Alessandro Miressi e Nicolò Martinenghi.

Non solo loro: nella squadra a trazione tricolore in molti tenteranno di mettersi in mostra come Thomas Ceccon, Martina Caramignoli, Martina Carraro ed Arianna Castiglioni. L’incontro odierno tra Iron, Tokyo Frog Kings, NY Breakers, Aqua Centurions sarà trasmesso da Sky Sport Action (206), live streaming su Sky Go e Now. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale.

ITALIANI IN GARA 26 SETTEMBRE

AQUA CENTURIONS

Martina Caramignoli

Martina Carraro

Arianna Castiglioni

Elena Di Liddo

Silvia Di Pietro

Federica Pellegrini (Capitano)

Alessia Polieri

Stefano Ballo

Thomas Ceccon

Matteo Ciampi

Nicolò Martinenghi

Alessandro Miressi

Matteo Rivolta

Simone Sabbioni

Fabio Scozzoli (Vicecapitano)

TOKYO FROG KINGS

Alessandro Pinzuti

Federico Poggio

IRON

Costanza Cocconcelli

Silvia Scalia

Lorenzo Mora

Marco Orsi

PROGRAMMA INTERNATIONAL SWIMMING LEAGUE NAPOLI (26 SETTEMBRE)

Ore 18.00-20.00 Squadre: Iron, Tokyo Frog Kings, NY Breakers, Aqua Centurions

18:03 21 100m stile libero femminile

18:06 22 100m stile libero maschile

18:12 23 200m farfalla femminile

18:17 24 200m farfalla maschile

18:25 25 100m dorso femminile

18:28 26 100m dorso maschile

18:31 27 100m misti femminile

18:35 28 100m misti maschile

18:43 29 100m rana femminile

18:46 30 100m rana maschile

18:52 31 50m farfalla femminile

18:55 32 50m farfalla maschile

19:00 33 200m stile libero femminile

19:05 34 200m stile libero maschile

19:09 35 Staffetta 4x100m misti mista

19:21 36 400m misti femminile

19:28 37 400m misti maschile

19:37 38 50m Skins femminile – Round 1

19:41 38 50m Skins femminile – Round 2

19:45 38 50m Skins femminile – Finale

19:49 39 50m Skins – Round 1

19:53 39 50m Skins – Round 2

19:57 39 50m Skins – Finale

20:00 40 Staffetta 4x50m misti mista

Diretta tv su Sky Sport Action

Diretta streaming su Sky Go e Now

Diretta live testuale su OA Sport

Foto: Claudio Bosco LPS