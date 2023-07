Nuoto, ISL 2021, finale 1. giornata. Benedetta Pilato: rientro con podio. Dahlia stellare: record del mondo nei 100 farfalla!

Fuochi d’artificio nella giornata di apertura della finale della ISL 2021 in programma ad Eindhoven. La statunitense Kelsi Dahjlia firma in modo indelebile la manifestazione con il nuovo record del mondo dei 100 farfalla ma tanti sono stati i risultati di alto livello che hanno caratterizzato le gare di oggi e c’è anche un po’ di Italia con la rientrante Benedetta Pilato che si accomoda sul terzo gradino del podio dei 50 rana alle spalle di Atkinson e King, due che hanno fatto la storia della specialità. Alla fine della prima giornata gli Energy Standard, nonostante i pochi successi individuali, sono in testa con 271 punti, davanti a Cali Condors (250), London Roar (206) e LA Current con 171 punti.

Inizio col botto della prima giornata della finale: record del mondo stellare nei 100 farfalla della statunitense dei Cali Condors Kelsi Dahlia che migliora il primato di Sarah Sjoestroem (solo quarta) con il tempo di 54”59. Secondo posto per l’australiana dei London Roar McKeon con 55”66, terza la francese dei London Roar coatte in 56”01, Sjoestroem quarta in 56”17.

Benedetta Pilato fa il suo rientro nel circuito internazionale dopo lo stop del mese di novembre, con un terzo posto alle spalle delle regine della specialità nei “suoi” 50 rana, nuotati in 29”56, la vittoria va a sorpresa alla primatista mondiale Alia Atkinson con il crono di 29”15, secondo posto per la favorita Lilly King con 29”44.

Il “derby” statunitense dei 100 farfalla va a Tom Shields degli LA Current che vince con 49”03 davanti a Dressel dei Cali Condors (49”23) e al portacolori degli Energy Standard,. Il sudafricano Le Clos con 49”54. La statunitense dei Cali Condors Beata Nelson domina i 200 dorso con un grande 2’00”33, precedendo la bielorussa degli Energy Standard Shkurdai e la canadese degli LA Current Wilm (2’02”38).

Nei 200 dorso uomini la rinascita del campione olimpico russo Evgeny Rylov che si impone per gli Energy Standard con 1’47”88, precedendo lo statunitense degli LA Current Murphy (1’48”12), terzo posto per il tedesco dei London Roar in 1’49”25. Lilly King portacolori dei Cali Condors vince i 200 rana in 2’17”06, precedendo la connazionale e compagna di squadra Escobedo in 2’18”00 e la statunitense dei London Roar terza in 2’18”37.

Vittoria statunitense anche nei 200 rana con Nic Fink dei Cali Condors che si impone in 2’02”41, sopravanzando il favorito della vigilia, il bielorusso degli Energy Standard Shymanovich in 2’02”44 e l’austriaco dei Cali Condors Rothbauer (2’05”48). Nic Fink ha concesso il bis nei 50 rana vincendo con il tempo di 25”72, davanti al primatista mondiale Shymanovic (25”81) e al brasiliano degli Energy Standard Felipe Lima (25”95).

Il britannico degli Energy Standard Ben Proud mette tutti in fila nei 50 stile libero vincendo con il crono di 20”40 precedendo l’australiano dei London Roar Chalmers (20”96) e lo statunitense dei Cali Condors Ress in 21”00. Sarah Sjoestroem, svedese degli Energy Standard, dopo aver perso gara e record mondiale nei 100 farfalla, si rifà nei 50 stile libero vincendo con il tempo di 23”27, precedendo nettamente la statunitense degli LA Current Weitzeil (23”83) e la statunitense dei London Roar McKeon (23”88).

Duncan Scott, britannico dei London Roar, si conferma re dei misti, vincendo i 200 con il tempo di 1’51”53, davanti al norvegese degli LA Current Hvas (1’53”46) e al canadese Acevedo (1’53”80). In campo femminile i 200 misti vanno alla canadese dei London Roar Sydney Pickrem in 2’05”79 davanti alla canadese degli Energy Standard Harvey (2’06”01) e alla statunitense dei Cali Condors Nelson (2’06”42).

La canadese Ingrid Wilm degli LA Current fa sui i 50 dorso con il tempo di 26”24, alle sue spalle la bielorussa degli Energy Standard Shkurdai con 26”28 e la olandese dei Cali Condors De Waard con 26”31. Riscatto dello statunitense Ryan Murphy nei 50 dorso: vittoria per il portacolori degli LA Current con 22”56 davanti al russo degli Energy Standard Rylov (22”59) e allo statunitense dei Cali Condors 22”98.

Fatica più del previsto la rappresentante di Hong Kong Siobahn Haughey degli Energy Standard che nei 400 stile libero tocca per prima con 3’58”50, precedendo di pochissimo la statunitense dei Cali Condors Hali Flickinger con 3’58”91, terzo posto per la britannica dei London Roar Freya Anderson con 3’59”96. Nei 400 stile maschili successo britannico con Tom Dean dei London Roar con 3’40”67 davanti allo statunitense Haas dei Cali Condors con 3’40”82 e all’estone Zirk degli Energy Standard con 3’41”89.

Le staffette. Vittoria degli Energy Standard con Haughey, Heemskerk, Teijonsalo e Sjoestroem nella staffetta 4×100 stile libero femminile con il tempo di 3’27”87, secondi i London Roar, terzi i Cali Condors. Successo dei Cali Condors con Majchrzak, Dressel, Puts e Ress nella 4×100 stile libero maschile con il tempo di 3’04”82 davanti a Loindon Roar ed LA Current.

Gli Energy Standard dominano la staffetta 4×100 mista donne con Harvey, Chikunova, Shkurdai e Sjoestroem in 3’48”11, davanti a London Roar e LA Current, mentre in campo maschile la vittoria va ai Cali Condors con Stewart, Fink, Dressel e Ress con il tempo di 3’19”64 che è anche il record americano della specialità, davanti a Energy Standard e London Roar.

