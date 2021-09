Nuoto, ISL Napoli 2021. Terzi posti per Razzetti e Mora. Coleman Stewart e Lilly King concedono il bis

Niente vittorie azzurre ma qualche buon risultato per i nuotatori italiani nel day1 del settimo match della prima fase della ISL in programma alla piscina Scandone di Napoli che vede in gara Cali Condors, Toronto Titans, Iron e NY Breakers. A metà percorso i Toronto Titans guidano la classifica con 292 punti, secondo posto per i Cali Condors con 282 punti, poi Iron con 171 e New York Breakers con 158.

I risultati più eclatanti tra gli azzurri in gara li ottengono il capofila degli specialisti azzurri dei quattro stili, Alberto Razzetti (Toronto Titans) che, nei 200 misti, si piazza al terzo posto con il crono di 1’53″59 nella gara vinta da Finlay Knox dei Toronto Titans in 1’52″32 in rimonta sul brasiliano Nicholas Santos (Iron) e lo specialista del dorso in vasca corta Lorenzo Mora (Iron) nei 200 dorso con il tempo di 1’51″81. Gara vinta dallo statunitense neo primatista del mondo dei 100 dorso Coleman Stewart per i Cali Condors in 1’50″98 davanti a Pratt dei Toronto Titans.

Nei 100 farfalla donne si conferma in gran forma la svedese Louise Hansson (Toronto Titans) che, con 55″52, riesce a sopravanzare la statunitense Dahlia e la russa Chimrova. Toronto Titans padroni anche nella gara maschile con il successo per il tedesco Marius Kusch con 49″49 davanti allo statunitense Temple (NYB) e al brasiliano Santos (Iron). C’era anche un po’ di Italia, con Silvia Scalia (Iron) che ha chiuso al settimo posto (2’09″11), nei 200 dorso di altissimo livello vinti dalla statunitense, portacolori dei Cali Condors Beata Nelson in 2’00″55, davanti alle due atlete dei Toronto Titans Bratton e Masse.

Lilly King, la statunitense dei Cali Condors, è assoluta padrona dei 200 rana con il crono di 2’17″59 e con un vantaggio abissale sulla seconda Molly Renshaw (NYB) e sulla terza, Abbie Wood. In campo maschile Erik Persson (Iron) regala un’altra gioia alla Svezia con il tempo di 2’03″45 davanti a Fink (Cali Condors) e a Koch (NYB).

Solo quinto Marco Orsi, portacolori degli iron, nei 50m stile libero. Il bolognese chiude con il tempo di 21″44 la gara vinta dallo statunitense dei Cali Condors Justin Ress in 21″16 davanti a De Boer (Iron) e Puts (Cali Condors). In campo femminile doppietta dei Toronto Titans con la polacca Kasja Wasick che si impone in 23″40 davanti alla svedese Michelle Coleman. Terzo posto per l’olandese Ranomi Kromowidjojo (Iron). Nei 200 misti donne la britannica Abbie Wood dei NYB tocca prima di tutti con il tempo di 2’05″098 davanti a Nelson (Cali Condors) e a Ugolkova degli Iron.

Nei 50 rana senza azzurri in vasca vittoria bis tra le donne di Lilly King (Cali Condors) che chiude in 29″42 davanti a Hulkko (Iron) e Hannis (Cali Condors), tra gli uomini successo per lo statunitense dei Cali Condors Nic Fink in 26″14, davanti a Strelnikov degli Iron e a Schwingenshlogl dei Toronto Titans.

Ancora Polonia sugli scudi nei 50 dorso maschili con la vittoria della portacolori degli NYB Alicja Tchorz con 26″38, davanti alla cabnadese dei Tortonto Titans Masse e alla portacolori dei Cali Condors De Waard. Non perde un colpo, invece, nei 50 dorso maschili lo statunitense dei Cali Condors Coleman Stewart che si impone con 23″12 precedendo il rumeno degli Iron Glinta e il brasiliano degli Iron Basseto.

Successo della rappresentante del Liechtenstein in forza ai Toronto Titans Julia Hassler (4’01″30) nei 400 stile libero donne davanti a Seemanova (Iron) e Andrusenko (Iron), mentre tra gli uomini si aggiudica la gara l’australiano dei New York Breakers Brendon Smith in 3’40″09 davanti alla coppia dei Toronto Titans Kroon e Litchfield.

Cali Condors e Toronto Titans si sono divisi i successi nelle quattro staffette. Nella 4×100 stile libero donne la squadra canadese si impone in 3’28″54, terzo posto per gli Iron di Costanza Cocconcelli. Trionfo dei Titans anche nella 4×100 stile libero uomini con 3’06″96, grazie anche alla bella prova dell’ex campione del mondo Brent Hyden, avversario e compagno di gradino più alto del podio di Filippo Magnini. Seconda piazza per i Cali Condors e terzo per i New York Breakers.

I Cali Condors si rifanno nelle due 4×100 miste. In campo femminile successo dei Condors con il crono di 3’48″02 davanti a Titans e Iron, tra gli uomini i Cali Condors si impongono in 3’23″05 davanti a Titans e Iron.

