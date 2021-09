Nuoto, ISL Napoli 2021: gli Aqua Centurions a caccia di punti per centrare i playoff, nuova sfida ai Cali Condors

Senza soluzione di continuità. La Regular season dell’International Swimming League, la Champions League del nuoto, corre via molto velocemente. Nel prossimo fine-settimana (11-12 settembre) sarà di scena il match 6 della serie con al via Cali Condors, London Roar, Tokyo Frog Kings e Aqua Centurions.

La compagine capeggiata da Federica Pellegrini e con un’ossatura assai italiana punta chiaramente a essere tra le otto formazioni che andranno ai playoff di Eindhoven, nei Paesi Bassi, dall’11 al 28 novembre. Attualmente i Centurions sono in quarta posizione e il target è quello di confermare, quantomeno, questo status per garantirsi un posto al sole.

Ci sarà da divertirsi, sicuramente, alla piscina Scandone di Napoli visto che si replicherà la sfida alla compagine di Caeleb Dressel e soci (Cali Condors). L’asso americano ha messo in mostra già le sue qualità e nella vasca da 25 metri sa esaltarsi ulteriormente. Tuttavia, la voglia di far bene dei vari Nicolò Martinenghi, Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Martina Carraro e Arianna Castiglioni è tale che si getterà il cuore oltre l’ostacolo per assicurare punti importanti alla squadra e continuare a divertirsi in questo contesto.

Motivazioni particolari, poi, per Pellegrini. L’azzurra, come detto più volte, ha annunciato che chiuderà la carriera con questa competizione e sarà da capire se la vedremo in gara in Olanda per la seconda fase della rassegna o meno. E’ chiaro che ciò dipenderà dal comportamento della squadra, ma c’è da scommettere che il desiderio della veneta sarà quello di spingersi il più lontano possibile per lasciare l’agonismo con un sorriso.

Foto: LaPresse