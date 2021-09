Sipario? In Italia sì. Federica Pellegrini si è esibita ufficialmente nella sua ultima gara nel Bel Paese: la veneta, punto di riferimento degli Aqua Centurions nella International Swimming League 2021 (la Champions League del nuoto), ha disputato nella piscina ‘Scadone’ di Napoli i suoi ultimi 200 stile libero nelle acque nostrane. Un secondo posto alle spalle della ceca Barbora Seemanová è stato accolto con tutto il calore possibile del pubblico partenopeo.

Un piazzamento che ha contribuito alla qualificazione della compagine citata alle semifinali che si disputeranno nel mese di novembre a Eindhoven (Paesi Bassi). Playoff dove ci sarà anche Federica che quindi ancora darà seguito alla propria carriera di nuotatrice da alto livello per l’impegno citato, prima di lasciare definitivamente con l’inizio del 2022 e dedicarsi ad altre attività come quella di membro del Cio nella Commissione atleti.

“Questo gran finale italiano era come lo volevo. Ho proposto ai napoletani di trasferirsi ad Eindhoven perché portano “buono”. Speriamo di vederli in Olanda a metà novembre per i playoff. C’è stata una carica di affetto dopo la gara incredibile. Mi mancherà l’adrenalina prima della gara, il tifo nelle gare italiane, la sensazione in acqua di star bene e sentirsi onnipotenti. Non mi mancheranno la sveglia all’alba, la fatica dell’allenamento e la nausea post allenamento“, le sue parole (fonte: comunicato stampa ISL).

Giornata di gara che ha visto tra i presenti anche il presidente della Camera Roberto Fico, accolto dal fondatore della ISL Konstantin Grigorishin. Con lui il sottosegretario agli Interni Carlo Sibilia, l’onorevole Simone Valente, i politici Michele Dell’Orco, Donatella Chiodo, Ciro Borriello. “Ne sono onorata e mi ha fatto molto piacere. Erano tutti molti emozionati. Quando sono tornata nello stand, sarà stato il clima di Napoli o gli applausi dopo la gara erano tutti visibilmente emozionati“, ha dichiarato l’azzurra.

E sulla sua ultima gara in Italia ha aggiunto: “Non ho vissuto questa come la mia ultima gara, ma era per salutare l’Italia e devo dire che vedere la vasca piena dopo due anni compresa l’Olimpiade dove abbiamo visto gli stand completamente vuoti riempie il cuore“.

Foto: comunicato stampa ISL Napoli