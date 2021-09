NFL 2021-2022 (prima settimana): vincono Buccaneers, Chiefs, Cardinals, Saints, Seahawks, Rams e Steelers, che crolli per Packers e Bears!

Ha preso ufficialmente il via la stagione 2021-2022 della NFL. La week 1 ha visto, come sempre, match di livello e spunti a non finire. In primo luogo i campioni in carica, i Tampa Bay Buccaneers, hanno piegato i Dallas Cowboys in rimonta nel match inaugurale. Nella NFC iniziano bene Seahawks, Saints, Cardinals e Rams, mentre nella AFC grande rimonta degli Steelers in casa dei Billes, quindi successo pesante dei Chiefs contro i Browns. Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio cosa ci ha regalato il fine settimana della NFL.

I MATCH DELLA PRIMA SETTIMANA

Tampa Bay Buccaneers (1-0) – Dallas Cowboys (0-1) 31-29: Tom Brady ce la ancora a stupire, nonostante i 44 anni suonati. Il QB, infatti, guida i Bucs alla rimonta contro i ‘Boys, con un drive negli ultimi secondi che ha permesso a Succopp di centrare il field goal decisivo a tempo scaduto dalle 36yds. In precedenza dopo tanto equilibrio, ed un primo tempo concluso sul 21-16, i texani dominano nel terzo quarto per 13-3 grazie ad un ottimo Dak Prescott, ma Tampa Bay non molla e arriva al successo. Per Brady 379 yds, 4 td e 2 intercetti, per Prescott 403 yds, 3 td e 1 intercetto, mentre dominano i ricevitori con Cooper (139 yds e 2 mete), Brown (121 yds e una meta) ma decide l’incontro Gronkowski con 90 yds e 2 td.

Buffalo Bills (0-1) – Pittsburgh Steelers (1-0) 16-23: che rimonta per i giallo-neri in questo scontro interno alla AFC. Dopo un primo tempo tutto di marca Bills chiuso sul 10-0, nella ripresa l’attacco di Pittsburgh finalmente ingrana la giusta marcia e piazza un parziale di 23-0. Roethlisberger sbaglia tanto ma conduce bene la sua squadra, dall’altra parte Allen chiude con 270 yds e 1td, ma nel secondo tempo la difesa degli Steelers lo limita parecchio.

Indianapolis Colts (0-1) – Seattle Seahawks (1-0) 16-28: ottimo inizio per Wilson e compagni. Il QB lancia 4 td, Carson corre per 91 yds, Lockett riceve per 100 yds e 2 mete e, sostanzialmente, l’attacco di Seattle non ha opposizione da parte dei Colts. Match subito in controllo con il 21-10 prima dell’intervallo, mentre Wentz lancia per 251 yds e 2td, ma l’attacco di Indianapolis fa troppo poco per impensierire i rivali.

Tennessee Titans (0-1) – Arizona Cardinals 13-38 (1-0): una vittoria impressionante per i Cardinals che confermano di essere una candidata al Superbowl. Passeggiare in questo modo in casa dei Titans, dopotutto, non è da tutti. Murray scrive un match stellare (289 yds, 4 td e 1 int) il resto lo fa la difesa annullano Henry a sole 58 yds su 17 corse. L’attacco dei Cards gira a piacimento, con Hopkins e Kirk che si spartiscono anche 4 mete su ricezione. Match in discesa già sul 24-6 di metà incontro. La NFC West ha un livello clamoroso.

Kansas City Chiefs (1-0) – Cleveland Browns (0-1) 33-29: che sfida! Mahomes rimonta Mayfield con 337 yds e 3 td e la conferma che la squadra del Missouri è pronta a vendere cara la pelle anche quest’anno. Inizio tutto per Cleveland con il td su corsa di Chubb ed è 8-3 a fine primo quarto. Nel secondo periodo ancora Chubb e Landry su corsa allungano sul 22-10, a questo punto Kansas City reagisce e accorcia sul 22-20 con un td di Kelce e un field goal di Butker. Nella quarta frazione Hunt su corsa riporta il punteggio sul 29-20, quindi Mahomes lancia per Hill e un td da 75 yds, prima del bis del QB, stavolta per Kelce, per il 33-29 finale.

Nella NFC i New Orleans Saints (1-0) distruggono i Green Bay Packers (0-1) con un laconico 38-3 condotti da uno straordinario Winston da 5td, mentre dall’altra parte Rodgers, dopo le polemiche con la dirigenza dell’estate, chiude a bocca asciutta e con ben 2 intercetti. I Los Angeles Rams (1-0) schiantano 34-14 i Chicago Bears (0-1) nel Sunday Night match grazie ad uno Stafford perfetto (321 yds e 3td) con Kupp da 108 yds su ricezione e una meta. Match in controllo fino al 27-14 del terzo quarto che ha chiuso i conti.

I Detroit Lions (0-1) cadono in casa 33-41 contro i San Francisco 49ers (1-0) ma recuperano nel finale da -28 e hanno anche il drive per pareggiare. La difesa dei californiani, dopo un quarto periodo da incubo, resiste e porta a casa una vittoria sudatissima. I Cincinnati Benals (1-0) superano all’overtime 27-24 i Minnesota Vikings (0-1) grazie ad un field goal allo scadere, dopo che i rivali erano stati in grado di mandare il match al supplementare rimontando un gap di 10 punti.

I New England Patriots (0-1) cadono in casa 16-17 contro i Miami Dolphins (1-0) in un match più equilibrato del previsto, mentre I New York Giants (0-1) vengono ripassati in casa 13-27 da parte dei Denver Broncos (1-0) con un Gordon da 101 yds su corsa e un td. Il Washington Football Team (0-1) si fa rimontare in casa dai Los Angeles Chargers (1-0) che passano 20-16 grazie a una grande prova di Herbert (337 yds) e Allen (100 su ricezione). Gli Houston Texans (1-0) passeggiano contro i Jacksonville Jaguars (0-1) 37-14. Gli Atlanta Falcons (0-1) vengono demoliti a domicilio 6-32 dai Philadelphia Eagles (1-0), mentre i Carolina Panthers (1-0) piegano 19-14 i New York Jets (0-1) in un match che non passerà alla storia per lo spettacolo proposto.

La prima settimana della NFL si concluderà questa notte con il Monday Night tra Las Vegas Raiders e Baltimore Ravens.

Foto: Lapresse