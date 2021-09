Dopo varie indiscrezioni è stato annunciato il calendario 2022 della NASCAR Cup Series. Non ci sono grandi cambiamenti rispetto alla stagione in corso che ha visto l’introduzione di molti road course.

I ‘non ovali’ saranno 6 in totale e come nell’originario programma del 2021 non è presente la pista interna di Daytona che ha rimpiazzato lo scorso febbraio la competizione all’Auto Club Speedway di Fontana. L’impianto californiano torna nel calendario dopo due annate d’assenza, mentre Pocono perde una prova a favore del Gateway.

Il catino dell’Illinois entra nei piani della Cup Series dopo aver accolto nelle ultime annate la NASCAR Truck Series. Segnaliamo, invece, il cambio di collocazione dell’Homestead-Miami Speedway che ritorna nei Playoffs nel ‘Round of 8’ al posto della gara autunnale del Texas Motor Speedway che scivola al primo atto del ‘Round of 12’. Tra le 10 prove che compongono i Playoffs non ci sarà più la seconda competizione di Richmond che passa ad agosto prima del tradizionale evento di Watkins Glen.

Darlington, Kansas, Bristol, Texas, Talladega, Charlotte Roval, Las Vegas, Miami e Martinsville comporranno i Playoffs 2022 che si concluderanno ancora una volta a Phoenix. Gli organizzatori riproporranno anche il prossimo anno la prova sterrata di Bristol (primavera) ed la competizione sullo stradale di Indianapolis in sostituzione alla ‘Brickyard 400’.

Come sempre la stagione si aprirà da Daytona, impianto che resterà anche la sede della finale della regular season. Il ‘World Center of Racing’ perde il ‘Clash’, competizione non valida per il campionato che tradizionalmente inaugura l’anno agonistico. Quest’ultima si svolgerà per la prima volta all’interno del Memorial Coliseum di Los Angeles con due settimane d’anticipo rispetto alla ‘The Great American Race’. L’All Star-Race resterà come nel 2021 in Texas a Fort Worth.

Calendario NASCAR Cup Series 2022

Clash at Los Angeles Memorial Coliseum – 6 febbraio

Duel at Daytona – 17 febbraio

1. Daytona 500 – 20 febbraio

2. Auto Club Speedway – 27 febbraio

3. Las Vegas – 6 marzo

4. Phoenix – 13 marzo

5. Atlanta – 20 marzo

6. Circuit of the Americas – 27 marzo

7. Richmond – 3 aprile

8. Martinsville – 9 aprile

9. Bristol dirt – 17 aprile

10. Talladega – 24 aprile

11. Dover – 1 maggio

12. Darlington – 8 maggio

13. Kansas – 15 Maggio

14. Charlotte/Coca-Cola 600 – 29 Maggio

15. World Wide Technology Raceway at Gateway – 5 giugno

16. Sonoma – 12 giugno

17. Nashville – 26 giugno

18. Road America – 3 luglio

19. Atlanta – 10 luglio

20. New Hampshire – 17 luglio

21. Pocono – 24 luglio

22. Indianapolis road course – 31 luglio

23. Michigan – 7 agosto

24. Richmond – 14 agosto

25. Watkins Glen – 21 agosto

26. Daytona – 27 agosto

NASCAR Playoffs

27. Darlington – 4 settembre (Round of 16)

28. Kansas – 11 settembre (Round of 16)

29. Bristol – 17 settembre (Round of 16)

30. Texas – 25 settembre (Round of 12)

31. Talladega – 2 ottobre (Round of 12)

32. Charlotte Roval – 9 ottobre (Round of 12)

33. Las Vegas – 16 ottobre (Round of 8)

34. Homestead-Miami – 23 ottobre (Round of 8)

35. Martinsville – 30 ottobre (Round of 8)

36. Phoenix – 6 novembre (Championship 4)

All-Star Race at Texas – 22 maggio

Foto: LaPresse