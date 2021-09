IndyCar, Long Beach: Colton Herta vince ancora, Alex Palou firma il primo titolo in carriera

Colton Herta vince ancora in occasione del round di Long Beach, ultima tappa dell’IndyCar 2021. Il padrone di casa bissa il successo di settimana scorsa rimontando dalla 14^ casella dello schieramento. Terzo acuto per il giovane alfiere di Andretti che mette in bacheca una prova che ha ufficialmente incoronato il nuovo campione Alex Palou.

Subito emozioni tra i muretti californiani con l’americano Josef Newgarden (Penske #2) che ha gestito alla grande lo start. Il primo colpo di scena è arrivato al termine della tornata iniziale quando, nel difficile ‘hairpin’, il messicano Pato O’Ward è stato spinto in testacoda dall’arabo Ed Jones (Vasser #18). La direzione gara ha chiamato in pista la Safety Car in seguito ad un problema sulla vettura #14 del francese Sebastien Bourdais (Foyt), fermo in pista.

Dopo una piccola sosta per O’Ward, contendente per il titolo, la corsa è ripresa con Newgarden davanti al neozelandese Scott Dixon (Ganassi #9) ed il brasiliano Helio Castroneves (Shank #06). Un altro momento chiave nella storia di questo championship decider è arrivato al 18° passaggio.

O’Ward, sul rettilineo principale, ha alzato bandiera bianca per un problema tecnico. Il sudamericano si è fermato all’uscita dei box, una situazione che ha innescato la seconda caution. Molti piloti, tra cui lo spagnolo Alex Palou (Ganassi #10), hanno approfittato della bandiera gialla per effettuare la prima sosta. Il contatto con Jones ha inciso sul ritiro dell’alfiere di McLaren che è uscito anticipatamente dalla lotta per il titolo.

Castroneves è stato l’unico a restare in pista, una situazione che gli ha permesso di guidare il gruppo al restart. La green flag non è durata molto in seguito ad un errore da parte dello svedese Marcus Ericsson (Ganassi #8), out alla prima curva dopo aver completamente sbagliato la staccata.

Ancora una volta Castroneves non si è fermato, una strategia copiata da Graham Rahal (Rahal #15). I due hanno gestito la ripartenza davanti a Newgarden, Dixon, Colton Herta (Andretti #26), primo settimana scorsa in quel di Laguna Seca.

Quest’ultimo ha beffato subito l’alfiere di Ganassi, in pista con gomme dure. Il figlio di Bryan Herta si è messo subito all’inseguimento di Newgarden, effettivo leader dell’evento. Il vincitore del GP di St. Petersburg ha beffato anche il nativo di Nashville, ancora in lotta contro O’Ward e Palou per il titolo.

Il giro 35 ha segnato il momento della sosta per i primi due del gruppo, mentre Herta allungava su Newgarden e Dixon. Una nuova fase di pit stop non ha cambiato le carte in tavola con Herta sempre leader davanti a Castroneves, in pista su una strategia differente rispetto ai rivali.

Si è spenta a 28 passaggi dalla conclusione la corsa al titolo di rookie of the year per il francese Romain Grosjean (Coyne #52), in difficoltà dopo aver ‘baciato’ il muro di curva 8. A 23 giri dalla fine è scattata una nuova caution in seguito ad un incidente nell’ultimo settore per Oliver Askew (Rahal #45), fermo contro le barriere.

Rahal ha effettuato l’ultima sosta di giornata in regime di Safety Car rientrando nella parte bassa della graduatoria. Il restart di Herta è stato semplicemente perfetto con Newgarden che non è stato in grado di metterlo in difficoltà. L’alfiere di Andretti ha dovuto vedersela con il pilota del ‘Capitano’ che ha provato a mettere pressione al rivale senza riuscire nel proprio intento. Terza piazza per Dixon davanti al nuovo campione Palou, per la prima volta sul tetto dell’IndyCar.

CLASSIFICA FINALE INDYCAR LONG BEACH

Colton Herta (Andretti) Josef Newgarden (Penske) Scott Dixon (Ganassi) Alex Palou (Ganassi) Simon Pagenaud (Penske)

Foto: LaPresse