Motomondiale, GP San Marino: sole qualifiche e gara, possibile pioggia domani

Tutto è pronto a Misano Adriatico per il Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, quattordicesimo atto del Motomondiale 2021. Il mondo delle due ruote si sposta per la seconda volta in Italia in una pista ben conosciuta da tutti i protagonisti.

L’impianto romagnolo accoglie il primo dei due appuntamenti che si terranno in quel di Misano. Ricordiamo infatti la presenza di una seconda prova in quel di ottobre al posto della trasferta in Malesia che è stata cancellata in seguito all’emergenza sanitaria.

Il francese Fabio Quartararo (Yamaha) è il leader del campionato con 214 punti contro i 161 di Francesco Bagnaia (Ducati), vincitore settimana scorsa dopo una bellissima battaglia contro lo spagnolo Marc Marquez (Honda).

Il sole è previsto per il sabato e per la domenica, mentre domani vi è la possibilità di pioggia. Il lavoro delle squadre potrebbe essere limitato alla FP3, l’ultimo turno di prove libere che determina i piloti che passano direttamente in Q2.

Foto: MotoGP Press